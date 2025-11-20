Минфин будет бороться с платежами наличными

Глава Минфина Антон Силуанов заявил об усилении борьбы с теневым сектором и наличным оборотом с 2026 года Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Минфин России с 2026 года усилит борьбу с теневым сектором экономики, сделав основной упор на сокращение доли наличных денег в обороте. Соответствующие поручения ведомству дали президент и правительство, заявил глава министерства Антон Силуанов на расширенной коллегии ФНС.

«Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать», — подчеркнул Силуанов, говоря о мониторинге малого бизнеса и использовании контрольно-кассовой техники, передает РИА Новости. Речь идет о распространенной практике, когда небольшие торговые точки просят покупателей расплатиться наличными, что позволяет предпринимателям уходить от контроля. В рамках новой стратегии ФНС усилит мониторинг деятельности рекламодателей, сдающих площади в аренду, и соблюдения арендаторами правил применения ККТ.