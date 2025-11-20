Ядерное оружие в ЕС и секретный план США по Украине: о чем Песков говорил 20 ноября

Песков не исключил проведение трибунала после окончания СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявление главы совета директоров компании Airbus Рене Обермана о том, что в Европе нужно разместить тактическое ядерное оружие, является провокацией. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что все больше европейских политиков теряют способность рассуждать здраво и вести себя сдержанно, делая подобные заявления. По его словам, в Кремле к этому относятся негативно. Кроме того, Песков рассказал о новом формате «прямой линии» с президентом: теперь каждый, у кого есть смартфон, сможет выйти в прямой эфир. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.

О размещении ядерного оружия в Европе

Песков назвал провокацией заявление главы совета директоров Airbus Рене Обермана о необходимости размещения тактического ядерного оружия в Европе. Он выразил недоумение, почему бизнесмен занимается вопросами ядерного оружия. По его словам, все больше европейцев теряют сдержанность в своих подходах, а некоторые допускают подобные провокационные высказывания, к которым в Кремле относятся негативно. Он также подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ, и государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

О том, пользуется ли Путин искусственным интеллектом

Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом в своей работе. При этом пресс-секретарь уточнил, что эти технологии применяются для обеспечения его деятельности, например, при подготовке к таким мероприятиям, как «Прямая линия», и для обработки обращений граждан.

О прямой линии президента

Песков сообщил, что любой гражданин России со смартфоном сможет стать организатором прямого включения в «прямой линии» президента. Он отметил, что невозможно заранее спрогнозировать, откуда будут поступать звонки, но география точно охватит всю страну.

Песков призвал не опасаться использования искусственного интеллекта, пояснив, что он помогает собирать и обрабатывать вопросы, но ответы на них даются главой государства и ведомствами в обычном порядке. По его словам, ИИ также помогает оперативнее решать многие острые проблемы еще до начала эфира.

О мирном плане США по Украине

Пресс-секретарь президента опроверг информацию о наличии секретного плана России и США по урегулированию ситуации в Украине. Он заявил, что к тем заявлениям, которые были сделаны во время переговоров в Анкоридже (Аляска), ему добавить нечего. По словам Пескова, полноценных переговоров между РФ и США сейчас нет, но контакты сохраняются.

Об инциденте с лазером у берегов Британии

Кроме того, Песков прокомментировал инцидент с российским судном «Янтарь», который якобы применил лазер у берегов Великобритании. Он указал на важную разницу в терминах. По его словам, «судно» — это гражданское, мирное плавсредство, а «корабль» — военное. Поскольку в новостях речь шла именно о «корабле», все вопросы по этому поводу, следует адресовать Министерству обороны.

О лучшем времени для урегулирования конфликта на Украине

Представитель Кремля также отметил, что любое время является лучшим с точки зрения урегулирования конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорному процессу. По его словам, урегулирование должно привести к тому, чтобы были устранены первопричины украинского конфликта.

О проведении военного трибунала