Мигрантам будет труднее получить медицинский полис
20 ноября 2025 в 16:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Внесены изменения в условия получения медицинского полиса для мигрантов. Отныне для получения права на бесплатную медицинскую помощь в России иностранным гражданам необходимо иметь официальный трудовой стаж на территории страны не менее пяти лет. Об этом сообщает Володин в социальной сети.
