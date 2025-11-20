На судью воронежского Арбитражного суда завели дело о взятке
Судья Светлана Мальцева обвиняется в получении взяток на 4,75 млн рублей за решения по делам о банкротстве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Ее подозревают в получении двух взяток на общую сумму 4,75 млн рублей за вынесение решений по делам о банкротстве.
«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается в telegram- канале следственных органов. Уголовное дело было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. По версии следствия, в преступлении участвовал арбитражный управляющий Владимир Коликов, который передавал денежное вознаграждение.
Согласно материалам дела, первая взятка в 250 тысяч рублей была получена в декабре 2021 года за введение процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика». Вторая взятка в 4,5 млн рублей была получена в 2022-2023 годах в виде оплаты части стоимости квартиры за отмену результатов торгов по делу о банкротстве ООО «Стройсервис».
Коррупционные скандалы в судебной и правоохранительной системах продолжают привлекать внимание общественности. Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновным в коррупции экс-сотрудника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Евгения Мальцева, который, по версии следствия, получил 30 млн рублей за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Эти случаи подчеркивают актуальность проблемы коррупции в силовых и судебных структурах.
- Владимир20 ноября 2025 17:43Понимая важность правового регулирования в России, обладая 25 лет всей полнотой власти в стране, Путин так и не установил диктатуру закона. Всюду ничем не умеряемое самовластие разного ранга чиновников и примкнувших к ним предпринимателей-расхитителей, разворовывающих ежегодно триллионами бюджетные средства, - достояние народа, ДЕЛАЯ ДЕСЯТКИ МИЛЛИНОВ ТРУЖЕНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ БЕДНЫМИ, В БОГАТОЙ СТРАНЕ. Поэтому остаются и сегодня актуальными суждения Путина, сказанные им в «Открытом письме» избирателям 25 лет тому назад: «В таких условиях люди, конечно, не могут дальше рассчитывать ни на силу закона, ни на справедливость органов власти. Только на себя. Тогда зачем им такая власть?»