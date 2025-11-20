На судью воронежского Арбитражного суда завели дело о взятке

Судья Светлана Мальцева обвиняется в получении взяток на 4,75 млн рублей за решения по делам о банкротстве Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Ее подозревают в получении двух взяток на общую сумму 4,75 млн рублей за вынесение решений по делам о банкротстве.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщается в telegram- канале следственных органов. Уголовное дело было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. По версии следствия, в преступлении участвовал арбитражный управляющий Владимир Коликов, который передавал денежное вознаграждение.

Согласно материалам дела, первая взятка в 250 тысяч рублей была получена в декабре 2021 года за введение процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика». Вторая взятка в 4,5 млн рублей была получена в 2022-2023 годах в виде оплаты части стоимости квартиры за отмену результатов торгов по делу о банкротстве ООО «Стройсервис».

