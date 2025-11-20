Гололед и ненастье: какая погода ждет Москву и Петербург в выходные

В Москве в выходные ожидается снег с дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Погода в Москве и Санкт-Петербурге 22 и 23 ноября будет ненастной. Ночные температуры воздуха будут держаться на минусовых отметках. В обоих регионах ожидается гололедица и мокрый снег. Подробнее о погоде в выходные URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Гололедица и мокрый снег: чем удивят москвичей выходные 22-23 ноября

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье в субботу, 22 ноября, ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки: днем — дождь, а ночью — мокрый снег. Днем воздух в столице прогреется до +4 градусов, в Московской области температура может подниматься до +6 градусов. Ночью столбики термометра покажут 0 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Местами возможно появление гололедицы.

В воскресенье, 23 ноября, в Москве будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Ночью ожидается небольшой снег и снижение температуры до -2 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с. В Подмосковье дневная температура достигнет -3 градусов, а ночью ожидается снижение до -5 градусов. Местами появится гололедица. Атмосферное давление достигнет 754 мм рт. ст.

Заморозки и снег: Петербург готовится к снежным и скользким выходным

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 22 ноября, ожидается небольшой снег. Осадки ожидаются ночью и утром. Температура воздуха днем прогреется до +1 градуса, ночью опустится до –2 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1 м/с. На дорогах местами появится гололедица. Атмосферное давление достигнет 757 мм рт. ст.