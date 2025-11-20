Патриарх Кирилл рассказал об эталонной связи церкви и государства в России
Патриарх Кирилл подчеркнул, что нынешняя модель взаимодействия служит благу и процветанию
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Нынешняя модель взаимодействия между церковью и государством в России является эталонной и может служить примером для других поколений и стран. Об этом заявил Патриарх Кирилл.
«Сформировался такой стиль и образ взаимоотношений церкви государства, которому, наверное, позавидовали бы все предшествующие поколения», — сказал Патриарх в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента за добрые слова и поздравления и отметил активное участие главы государства в формировании нынешнего стиля взаимоотношений между церковью и государством.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что в царские времена церковь не была свободной и управлялась государственными чиновниками. В советские годы церковь подвергалась серьезным ограничениям и преследованиям. Сейчас впервые в истории России отношения между церковью и государством строятся таким образом, что не возникает никаких конфликтов, способных омрачить эти взаимоотношения. Более того, нынешняя модель взаимодействия служит благу и процветанию народа и страны.
