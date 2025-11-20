Белоусов обозначил цель военных учений России и Китая

Белоусов сообщил, что количество мероприяти боевой подготовки РФ и КНР будет расширено Фото: Министерство обороны РФ

Совместная цель военных учений РФ и Китая кроется в обеспечении безопасности двух государств. При это они не направлены против третьих сторон. Об этом сказал министр обороны России Андрей Белоусов, который в Москве провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР, генерал-полковником Чжан Юся.

«Их цель — обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон», — сказал Белоусов. Выдержи из встречи Минобороны предоставило URA.RU.

Министр обороны РФ также сообщил о значительном расширении спектра совместных мероприятий, связанных с оперативной и боевой подготовкой. По мнению Белоусова, основой для укрепления двусторонних отношений служит дружественный и доверительный характер взаимодействия глав государств. Министр отметил, что визиты Си Цзиньпина в Россию в мае и Владимира Путина в Китай в сентябре способствовали существенному усилению сотрудничества между РФ и КНР во всех областях.

Кроме того, в ходе встречи российский министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и Китаем строится на принципах взаимного доверия и учета интересов сторон. Он также выразил убеждение в том, что в настоящее время удастся определить новые направления взаимодействия в оборонной сфере. По мнению главы китайской делегации, взаимоотношения между РФ и КНР в настоящее время представляют собой пример международных отношений нового формата.