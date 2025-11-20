РЕН ТВ: звезду сериалов на НТВ подозревают в распространении детского порно

Актер снимался в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила» Фото: Кадр из фильма «Стряпуха», реж. Алексей Праздников, 2023, ООО «ЭФ ПРОДАКШЕН», Кинокомпания Зебра

В Санкт-Петербурге задержали несколько человек, в том числе актера, звезду сериалов НТВ Владимира Колганова, по подозрению в съемке и распространении детской порнографии. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«47-летнего актера Владимира Колганова задержали в Петербурге за распространение детской порнографии», — рассказал источник. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ. Колганов известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». Также по словам собеседника вместе с актером был задержан его друг Евгений Кириллов.