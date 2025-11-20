РЕН ТВ: звезду сериалов на НТВ подозревают в распространении детского порно
Актер снимался в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила»
Фото: Кадр из фильма «Стряпуха», реж. Алексей Праздников, 2023, ООО «ЭФ ПРОДАКШЕН», Кинокомпания Зебра
В Санкт-Петербурге задержали несколько человек, в том числе актера, звезду сериалов НТВ Владимира Колганова, по подозрению в съемке и распространении детской порнографии. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«47-летнего актера Владимира Колганова задержали в Петербурге за распространение детской порнографии», — рассказал источник. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ. Колганов известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила». Также по словам собеседника вместе с актером был задержан его друг Евгений Кириллов.
По информации пресс-службы управления по борьбе с противоправным использованием коммуникационных технологий в Санкт-Петербурге, установлено, что не позднее 2015 года группа лиц осуществляла создание и размещение в интернете фотографий интимного характера с участием несовершеннолетних. В ходе проведенных мероприятий по адресам проживания подозреваемых были изъяты средства мобильной связи. Преступники осуществляли фотосъемку детей в обнаженном виде и распространяли полученные изображения в даркнете, а также на иностранных онлайн-платформах.
Материал из сюжета:В Петербурге задержали изготовителей порнографии с годовалыми детьми
