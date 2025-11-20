Золотая середина: Госдума приняла бюджет на ближайшие годы с акцентом на людей — что вошло
В Госдуме в третьем чтении одобрили проект бюджета на ближайшие пару лет
Госдума в третьем чтении приняла проект бюджета на 2026 год и последующие два года после. Это основной финансовый документ страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что документ формировался в непростых условиях, связанных с санкционным давлением со стороны Запада. Тем не менее, уточнил он, власти поставили перед собой ключевой ориентир — не просто выполнить все социальные обязательства перед россиянами, но и усовершенствовать их. Что входит в новый проект бюджета — в материале URA.RU.
В интересах людей
Ключевой приоритет бюджета остается неизменным — масштабная поддержка семей и улучшение демографической ситуации. На эти цели в течение трех лет планируется направить колоссальную сумму — более 10 триллионов рублей.
В перечень мер входит выплата единого пособия для нуждающихся семей с детьми, а также продолжение программы материнского капитала. Причем семьи получат возможность использовать остатки средств маткапитала без строгой целевой привязки.
Помимо этого более двух триллионов рублей направят на улучшение жилищных условий. В первую очередь продолжится программа субсидированной ипотеки для всех семей с детьми. Также продолжат выплачиваться единовременные выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашения ипотечных кредитов.
Появятся и новые меры поддержки. С 2026 года будет действовать ежегодная семейная выплата, которая будет представлять собой возврат части уплаченного НДФЛ для граждан с двумя и более детьми.
Повысится уровень жизни
Бюджет предусматривает изменения и прожиточного минимума — он будет ежегодно увеличиваться. В 2026 году он составит 18 939 рублей, а уже к 2028 году сумма увеличится до 20 485 рублей. Причем это автоматически повлечет за собой рост множества социальных пособий, которые привязаны к этому показателю. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также продолжит ускоренный рост и в 2026 году достигнет 27 093 рубля, следует из проекта бюджета.
Поддержка участников СВО — в приоритете
Особое внимание в бюджете уделено участникам спецоперации на Украине и их семьям. Как подчеркнул Вячеслав Володин, они ни в чем не будут нуждаться. Более 50 миллиардов рублей будут направлены в фонд «Защитники Отечества». Дополнительную поддержку получат и другие некоммерческие организации, работающие с семьями военнослужащих.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в бюджете заложены все необходимые ресурсы для обеспечения потребностей армии, включая вооружение и поддержку бойцов. Эти расходы позиционируются как необходимое условие для достижения победы.
Дополнительное финансирование нацпроектов и регионов в целом
Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие ключевых сфер жизни страны. Продолжится реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения.
Отдельные проекты будут дополнительно профинансированы в 2026 году. Среди них: капитальный ремонт школ (2,2 млрд рублей), социальные стипендии для студентов (3 млрд рублей), обеспечение льготными лекарствами (10 млрд рублей), а также масштабное обновление дорожной инфраструктуры (65 млрд рублей на ремонт региональных и местных дорог). Отдельное внимание уделено развитию сельских территорий, включая комплексное развитие села, поддержку малого агробизнеса, обновление общественного транспорта и социальную газификацию.
Золотая середина между доходами и расходами
Доходная часть бюджета на плановый период запланирована в объеме 40,3 триллиона рублей, а расходная — 44 триллиона рублей. Дефицит бюджета составит 3,8 триллиона рублей.
Как отметил Силуанов, правительству и депутатам удалось объединиться и найти «золотую середину», сформировав бюджет, сконцентрированный на главных целях и задачах. Основной акцент сделан на трех направлениях: поддержка людей через индексацию выплат, обеспечение армии и технологическое развитие страны.
