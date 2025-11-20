Логотип РИА URA.RU
Культовый роман Стивена Кинга изымают из продажи в России

Wildberries и Ozon прекратили продажи романа Стивена Кинга «Оно»
20 ноября 2025 в 14:26
Фото: Илья Московец © URA.RU

Роман Стивена Кинга «Оно» массово исчез из продажи на крупнейших российских маркетплейсах и в книжных магазинах. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и «Читай-город» заявили, что книга может быть запрещена в России или нарушать внутренние правила площадок.

«Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», — сообщили в пресс-службе компании для ТАСС.

«Оно» — культовый роман Стивена Кинга в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году. В основе сюжета — противостояние семерых друзей с монстром-оборотнем, часто принимающим облик клоуна Пеннивайза. Книга затрагивает темы детских травм, памяти и дружбы.

