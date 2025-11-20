Культовый роман Стивена Кинга изымают из продажи в России
Роман Стивена Кинга «Оно» изъяли из продажи в российских маркетплейсах и книжных сетях
Фото: Илья Московец © URA.RU
Роман Стивена Кинга «Оно» массово исчез из продажи на крупнейших российских маркетплейсах и в книжных магазинах. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и «Читай-город» заявили, что книга может быть запрещена в России или нарушать внутренние правила площадок.
«Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», — сообщили в пресс-службе компании для ТАСС.
«Оно» — культовый роман Стивена Кинга в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году. В основе сюжета — противостояние семерых друзей с монстром-оборотнем, часто принимающим облик клоуна Пеннивайза. Книга затрагивает темы детских травм, памяти и дружбы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Юрий20 ноября 2025 14:58Не понял...