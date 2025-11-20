Культовый роман Стивена Кинга изымают из продажи в России

Роман Стивена Кинга «Оно» изъяли из продажи в российских маркетплейсах и книжных сетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Роман Стивена Кинга «Оно» массово исчез из продажи на крупнейших российских маркетплейсах и в книжных магазинах. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и «Читай-город» заявили, что книга может быть запрещена в России или нарушать внутренние правила площадок.

«Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и их незамедлительно скрывать с витрины», — сообщили в пресс-службе компании для ТАСС.