«С ума сошли?»: Сийярто не сдержался, комментируя решения фон дер Ляйен отправить 100 млрд Украине
Сийярто призвал отказаться от помощи Украине на фоне скандала с «мафией»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто эмоционально высказался о решении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине еще 100 миллиардов евро. Он, ссылаясь на последние события в Киеве, связанные с коррупционным скандалом, раскритиковал желание ЕК о продолжении военной поддержки и подытожил все риторическим вопросом: «мы что, с ума сошли»?
«На что были потрачены деньги европейских налогоплательщиков на Украине? Вся мировая пресса распространяет новости о работе этой коррумпированной системы, этой военной мафии. И должен сказать, это самое мягкое выражение, которое я сейчас использую. Сумасшествие, что президент Европейской комиссии отправляет письмо странам-членам с просьбой выделить еще сто миллиардов евро Украине. То есть мы что, с ума сошли?» — задался вопросом Петер Сийярто. Трансляцию с его заявлениями разместило венгерское радио Myhungary.
Сийярто в целом назвал ситуацию абсурдной и выразил недоумение по поводу дальнейшего финансирования Украины. Он также добавил, что вместо продолжения финансирования Украины необходимо провести проверку использования ранее выделенных средств. В целом ситуацию последних недель в Киеве он характеризует как «безумие».
Ранее Петер Сийярто уже заявлял, что коррупционный скандал в окружении президента Зеленского может стать причиной прекращения финансирования Украины со стороны ЕС, и Венгрия не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению новых субсидий и займов Киеву. Коррупционный скандал на Украине произошел недавно, он был связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «главным кошельком» лидера страны Владимира Зеленского. В рамках мошеннической схемы, отмечается, было отмыто не менее 100 миллионов долларов.
- Станиславский20 ноября 2025 15:10Молодец мужик! Есть еще в Европе думающие люди, радует это!