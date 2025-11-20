«С ума сошли?»: Сийярто не сдержался, комментируя решения фон дер Ляйен отправить 100 млрд Украине

Сийярто призвал отказаться от помощи Украине на фоне скандала с «мафией» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто эмоционально высказался о решении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине еще 100 миллиардов евро. Он, ссылаясь на последние события в Киеве, связанные с коррупционным скандалом, раскритиковал желание ЕК о продолжении военной поддержки и подытожил все риторическим вопросом: «мы что, с ума сошли»?

«На что были потрачены деньги европейских налогоплательщиков на Украине? Вся мировая пресса распространяет новости о работе этой коррумпированной системы, этой военной мафии. И должен сказать, это самое мягкое выражение, которое я сейчас использую. Сумасшествие, что президент Европейской комиссии отправляет письмо странам-членам с просьбой выделить еще сто миллиардов евро Украине. То есть мы что, с ума сошли?» — задался вопросом Петер Сийярто. Трансляцию с его заявлениями разместило венгерское радио Myhungary.

Сийярто в целом назвал ситуацию абсурдной и выразил недоумение по поводу дальнейшего финансирования Украины. Он также добавил, что вместо продолжения финансирования Украины необходимо провести проверку использования ранее выделенных средств. В целом ситуацию последних недель в Киеве он характеризует как «безумие».

Продолжение после рекламы