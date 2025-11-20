Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

«С ума сошли?»: Сийярто не сдержался, комментируя решения фон дер Ляйен отправить 100 млрд Украине

Сийярто считает сумасшествием оправку денег на Украину на фоне коррупции
20 ноября 2025 в 14:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сийярто призвал отказаться от помощи Украине на фоне скандала с "мафией"

Сийярто призвал отказаться от помощи Украине на фоне скандала с «мафией»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто эмоционально высказался о решении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине еще 100 миллиардов евро. Он, ссылаясь на последние события в Киеве, связанные с коррупционным скандалом, раскритиковал желание ЕК о продолжении военной поддержки и подытожил все риторическим вопросом: «мы что, с ума сошли»?

«На что были потрачены деньги европейских налогоплательщиков на Украине? Вся мировая пресса распространяет новости о работе этой коррумпированной системы, этой военной мафии. И должен сказать, это самое мягкое выражение, которое я сейчас использую. Сумасшествие, что президент Европейской комиссии отправляет письмо странам-членам с просьбой выделить еще сто миллиардов евро Украине. То есть мы что, с ума сошли?» — задался вопросом Петер Сийярто. Трансляцию с его заявлениями разместило венгерское радио Myhungary. 

Сийярто в целом назвал ситуацию абсурдной и выразил недоумение по поводу дальнейшего финансирования Украины. Он также добавил, что вместо продолжения финансирования Украины необходимо провести проверку использования ранее выделенных средств. В целом ситуацию последних недель в Киеве он характеризует как «безумие».

Продолжение после рекламы

Ранее Петер Сийярто уже заявлял, что коррупционный скандал в окружении президента Зеленского может стать причиной прекращения финансирования Украины со стороны ЕС, и Венгрия не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению новых субсидий и займов Киеву. Коррупционный скандал на Украине произошел недавно, он был связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «главным кошельком» лидера страны Владимира Зеленского. В рамках мошеннической схемы, отмечается, было отмыто не менее 100 миллионов долларов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Станиславский
    20 ноября 2025 15:10
    Молодец мужик! Есть еще в Европе думающие люди, радует это!
Добавить комментарий
Следующий материал