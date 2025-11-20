Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Уиткофф ответил на «секретный план» США по Украине загадочным сообщением

Уиткофф в соцсети X удалил сообщение о тайном плане США по конфликту на Украине
20 ноября 2025 в 14:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уиткофф опубликовал загадочное сообщение в соцсети X, которое вскоре удалил

Уиткофф опубликовал загадочное сообщение в соцсети X, которое вскоре удалил

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о «тайных» переговорах по мирному плану, пишет Sky News.

Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о тайных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Должно быть, он получил это от К...», — звучало в его публикации. Уиткофф перепостил статью и отметил эту фразу в своем сообщении. Как сообщает Sky News, госслужащий, по всей видимости, полагал, что отправляет частное сообщение, в связи с чем оперативно удалил свою публикацию.

Продолжение после рекламы

По мнению сотрудников телеканала, под «К» может скрываться вполне реальный человек. Sky News предположил, что им может являться глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. В материале также отмечается, что спецпредставители России и США по Украине представлены как две противоположности, символизирующие «инь и ян» в контексте текущей геополитической ситуации.

Согласно информации, опубликованной в американской газете Politico, украинские и европейские официальные лица были шокированы после того, как стало известно о наличии «тайного» плана США и России, направленного на урегулирование украинского конфликта. В то же время портал Axios информирует, что условия данного плана в настоящее время все еще обсуждаются. Среди рассматриваемых американскими чиновниками вопросов — необходимость упоминания НАТО в документе и формулировка такого упоминания.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал