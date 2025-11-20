Уиткофф ответил на «секретный план» США по Украине загадочным сообщением
Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о «тайных» переговорах по мирному плану, пишет Sky News.
Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о тайных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Должно быть, он получил это от К...», — звучало в его публикации. Уиткофф перепостил статью и отметил эту фразу в своем сообщении. Как сообщает Sky News, госслужащий, по всей видимости, полагал, что отправляет частное сообщение, в связи с чем оперативно удалил свою публикацию.
По мнению сотрудников телеканала, под «К» может скрываться вполне реальный человек. Sky News предположил, что им может являться глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. В материале также отмечается, что спецпредставители России и США по Украине представлены как две противоположности, символизирующие «инь и ян» в контексте текущей геополитической ситуации.
Согласно информации, опубликованной в американской газете Politico, украинские и европейские официальные лица были шокированы после того, как стало известно о наличии «тайного» плана США и России, направленного на урегулирование украинского конфликта. В то же время портал Axios информирует, что условия данного плана в настоящее время все еще обсуждаются. Среди рассматриваемых американскими чиновниками вопросов — необходимость упоминания НАТО в документе и формулировка такого упоминания.
