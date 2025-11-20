Уиткофф ответил на «секретный план» США по Украине загадочным сообщением

Уиткофф опубликовал загадочное сообщение в соцсети X, которое вскоре удалил Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник американского президента по Украине Стив Уиткофф удалил в соцсети X свой ответ на публикацию о тайных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Должно быть, он получил это от К...», — звучало в его публикации. Уиткофф перепостил статью и отметил эту фразу в своем сообщении. Как сообщает Sky News, госслужащий, по всей видимости, полагал, что отправляет частное сообщение, в связи с чем оперативно удалил свою публикацию.

По мнению сотрудников телеканала, под «К» может скрываться вполне реальный человек. Sky News предположил, что им может являться глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. В материале также отмечается, что спецпредставители России и США по Украине представлены как две противоположности, символизирующие «инь и ян» в контексте текущей геополитической ситуации.