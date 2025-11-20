Офицер Черноморского флота отправлен под стражу за взятку
В результате действий начальника материальный ущерб для государства составил более 8 миллионов рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Суд в Севастополе арестовал начальника 960-го военного представительства Минобороны России на два месяца. Его подозревают в получении крупной взятки за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба.
«Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ Крыма и Севастополя. Их заявление передает РИА Новости.
По данным ведомства, он вымогал деньги у руководителя судоремонтного предприятия и принял работу, что привело к ущербу государству более чем на 8 млн рублей. Военное следственное управление СК РФ по Черноморскому флоту возбудило уголовное дело по статьям о взятке и превышении полномочий, предусматривающим до 12 лет лишения свободы.
