В МВД раскрыли, сколько мигрантов выдворили за пределы страны

Волк: 19 тысяч мигрантов депортировали из России
20 ноября 2025 в 14:08
В России выявили свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан

Фото: Создано в ИИ © URA.RU

В ходе федеральной операции «Нелегал — 2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений. Было принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны», — сообщила Волк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале

Она уточнила, что за время проведения операции, возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 1,5 тысячи дел по иным преступлениям. В ходе мероприятий также выявлено 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном и 37 — в международном розыске.

Продолжение после рекламы

Операция «Нелегал-2025» проводилась в два этапа. В ней участвовали МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинг при взаимодействии с членами Организации Договора о коллективной безопасности. Она направлена на противодействие незаконной миграции, а также пресечение криминальных структур. 

Ранее истек срок для урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России. Так после 11 сентября 2025 года, мигранты, которые не оформили требуемые документы или не продлили срок пребывания в стране, отныне не смогут легализовать свое положение. Все о наказаниях и новых правилах — в материале URA.RU.

Комментарии (2)
  • Михаил
    20 ноября 2025 15:07
    Поздно спохватились, время уже упущено.
  • Вопрос
    20 ноября 2025 14:45
    Выдворение из нашей страны за чей счет???
