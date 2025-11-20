В МВД раскрыли, сколько мигрантов выдворили за пределы страны
В России выявили свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан
В ходе федеральной операции «Нелегал — 2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений. Было принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны», — сообщила Волк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
Она уточнила, что за время проведения операции, возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 1,5 тысячи дел по иным преступлениям. В ходе мероприятий также выявлено 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном и 37 — в международном розыске.
Операция «Нелегал-2025» проводилась в два этапа. В ней участвовали МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинг при взаимодействии с членами Организации Договора о коллективной безопасности. Она направлена на противодействие незаконной миграции, а также пресечение криминальных структур.
Ранее истек срок для урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России. Так после 11 сентября 2025 года, мигранты, которые не оформили требуемые документы или не продлили срок пребывания в стране, отныне не смогут легализовать свое положение. Все о наказаниях и новых правилах — в материале URA.RU.
