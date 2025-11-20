НАТО объявили войну российским судам в Балтике

По словам Захаровой, НАТО стремится установить собственные правила судоходства в Балтийском море Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Североатлантический альянс (НАТО) стремится максимально ограничить морские грузоперевозки, которые осуществляются в интересах России в Балтийском море. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы (речь про Балтийское море — прим. URA.RU) превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции», — сказала Захарова в интервью РИА Новости. Дипломат отметила, что НАТО стремится по максимуму ограничить морские грузоперевозки, которые осуществляются в интересах РФ.

Она также добавила, что на протяжении длительного времени Балтийский регион являлся площадкой для разностороннего и результативного сотрудничества, где все проблемы решались без применения силы. Как отметила Захарова, в 2025 году альянс инициировал миссию под названием «Балтийский часовой», целью которой является установление собственных правил судоходства в данном районе.

Продолжение после рекламы

Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами. По словам Захаровой, в 2025 году альянс запустил миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории.