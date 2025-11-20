НАТО объявили войну российским судам в Балтике
По словам Захаровой, НАТО стремится установить собственные правила судоходства в Балтийском море
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Североатлантический альянс (НАТО) стремится максимально ограничить морские грузоперевозки, которые осуществляются в интересах России в Балтийском море. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы (речь про Балтийское море — прим. URA.RU) превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции», — сказала Захарова в интервью РИА Новости. Дипломат отметила, что НАТО стремится по максимуму ограничить морские грузоперевозки, которые осуществляются в интересах РФ.
Она также добавила, что на протяжении длительного времени Балтийский регион являлся площадкой для разностороннего и результативного сотрудничества, где все проблемы решались без применения силы. Как отметила Захарова, в 2025 году альянс инициировал миссию под названием «Балтийский часовой», целью которой является установление собственных правил судоходства в данном районе.
Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами. По словам Захаровой, в 2025 году альянс запустил миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории.
Ранее на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически превратилось во внутреннее море НАТО. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, беспокойство вызывает сохраняющаяся активность России в Балтийском регионе, которую он охарактеризовал как враждебную по отношению к странам Запада. Сикорский подчеркнул необходимость того, чтобы государства — члены альянса объединили усилия и уделили пристальное внимание сложившейся ситуации, пишет 360.ru.
