Юрист раскрыл неожиданные последствия от подглядываний в окна
Подглядывание в чужие окна является уголовно наказуемым деянием. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.
«Заглядывание и подглядывание в окна, записи и прочее — это ничто иное, как вмешательство в чужую частную личную жизнь», — сообщил Капштык, отметив, что подглядывание в этом случае считается сбором сведений частного характера, следовательно, вмешательством в личную жизнь. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Юрист пояснил, что право на сбор персональных данных в этой ситуации может быть у сотрудников оперативных и специальных служб. К этому списку он также добавил тех, кто имеет лицензию на осуществление детективной деятельности.
Капштык уточнил, что частный сбор сведений личного характера через подглядывание в окна может касаться и элементов личной сексуальной жизни. Он подчеркнул, что неизвестно, как такая информация будет использована в дальнейшем, и предупредил: степень вины и последствия определит суд.
