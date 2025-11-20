Юрист раскрыл неожиданные последствия от подглядываний в окна

Юрист предупредил об опасности при заглядывании в чужие окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подглядывание в чужие окна является уголовно наказуемым деянием. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.

«Заглядывание и подглядывание в окна, записи и прочее — это ничто иное, как вмешательство в чужую частную личную жизнь», — сообщил Капштык, отметив, что подглядывание в этом случае считается сбором сведений частного характера, следовательно, вмешательством в личную жизнь. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист пояснил, что право на сбор персональных данных в этой ситуации может быть у сотрудников оперативных и специальных служб. К этому списку он также добавил тех, кто имеет лицензию на осуществление детективной деятельности.

