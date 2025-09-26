Екатеринбуржца, убившего соседа из-за предложения о сексе, вернули под суд с СВО

Леонида Меньшенина продолжат судить
Леонида Меньшенина продолжат судить

Прокуратура вернула с СВО под суд жителя Екатеринбурга Леонида Меньшенина, который забил до смерти 55-летнего соседа из-за предложения о сексе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского райсуда.

«Материалы поступили из прокуратуры. 30 сентября состоится судебное заседание», — сказали в инстанции.

Уголовное дело против 27-летнего Меньшенина возбудили зимой 2024 года. По версии следствия, сосед предложил ему заняться сексом, а тот отреагировал агрессивно. Леонид жестоко избил мужчину.

Силовики оперативно задержали Меньшенина и вменили ему ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал. В феврале стало известно, что Меньшенин отправился на фронт.

