Екатеринбуржец, убивший соседа из-за предложения о сексе, уехал на СВО

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Леонид Меньшенин попал под суд зимой прошлого года Фото:

Екатеринбуржец Леонид Меньшенин, забивший до смерти 55-летнего мужчину-соседа из-за предложения о сексе, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановили. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде.

По данным судебной картотеки, на фронт Меньшенин ушел в середине ноября 2024 года. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Уголовное дело против 27-летнего уральца возбудили зимой прошлого года. По версии следствия, сосед предложил Леониду заняться сексом, тот отреагировал агрессивно. Он жестоко избил мужчину. Силовики оперативно задержали Меньшенина. Сначала ему вменили ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал.

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Екатеринбуржец Леонид Меньшенин, забивший до смерти 55-летнего мужчину-соседа из-за предложения о сексе, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановили. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде. По данным судебной картотеки, на фронт Меньшенин ушел в середине ноября 2024 года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Уголовное дело против 27-летнего уральца возбудили зимой прошлого года. По версии следствия, сосед предложил Леониду заняться сексом, тот отреагировал агрессивно. Он жестоко избил мужчину. Силовики оперативно задержали Меньшенина. Сначала ему вменили ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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