Екатеринбуржец, убивший соседа из-за предложения о сексе, уехал на СВО

13 февраля 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Леонид Меньшенин попал под суд зимой прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец Леонид Меньшенин, забивший до смерти 55-летнего мужчину-соседа из-за предложения о сексе, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановили. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде. По данным судебной картотеки, на фронт Меньшенин ушел в середине ноября 2024 года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Уголовное дело против 27-летнего уральца возбудили зимой прошлого года. По версии следствия, сосед предложил Леониду заняться сексом, тот отреагировал агрессивно. Он жестоко избил мужчину. Силовики оперативно задержали Меньшенина. Сначала ему вменили ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Леонид Меньшенин, забивший до смерти 55-летнего мужчину-соседа из-за предложения о сексе, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановили. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде. По данным судебной картотеки, на фронт Меньшенин ушел в середине ноября 2024 года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Уголовное дело против 27-летнего уральца возбудили зимой прошлого года. По версии следствия, сосед предложил Леониду заняться сексом, тот отреагировал агрессивно. Он жестоко избил мужчину. Силовики оперативно задержали Меньшенина. Сначала ему вменили ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но позже обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Вину фигурант признал.