Родителям российских школьников дали миллиарды

Кириенко вручил благодарственные письма президента РФ участникам съезда Фото: Роман Наумов © URA.RU

Во вторник, 18 ноября, в Московском дворце пионеров завершился первый Всероссийский съезд родительских комитетов. В мероприятии приняли участие 600 человек из 89 регионов России. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам съезда. Он пожелал участникам и организаторам успехов и плодотворной работы, а также подчеркнул значимость съезда в контексте укрепления института семьи и воспитания молодежи. Также Путин поручил ежегодно выделять из резервного фонда президента по одному миллиарду рублей на поддержку проектов в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ.

«За год 1 211 проектов родительских комитетов получили поддержку. И это не разовое решение. По поручению президента правительство Российской Федерации уже заложило по одному миллиарду рублей в трехлетний бюджет, поэтому конкурс будет продолжаться ежегодно. Это показывает отношение президента, его оценку значимости и важности этой работы», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводятся в пресс-релизе министерства и платформы «Знания», который есть в распоряжении URA.RU.

Путин выступил с приветственным словом перед участниками съезда Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кириенко подчеркнул, что благодаря решениям Путина создана комплексная система поддержки и воспитания детей. Он призвал участников активнее работать в проектах и совместными усилиями обеспечить эффективное функционирование системы, направленной на воспитание и создание условий для развития и самореализации молодого поколения.

В рамках съезда также были подведены итоги работы, проделанной при участии активных родителей со всей страны, а также определены направления дальнейшего взаимодействия в сфере образования. Участники мероприятия обменялись опытом, обсудили современные тенденции и перспективы развития системы школьного воспитания, а также представили наиболее эффективные практики. В мероприятии приняли участие члены Всероссийского родительского комитета, эксперты Росдетцентра, занимающиеся работой с родительскими сообществами, советники директоров по воспитанию и руководители региональных родительских комитетов.

Конкурс инициатив родительских сообществ был запущен Обществом «Знание» совместно с Минпросвещения в 2024 году. По итогам года в конкурсе приняли участие 8,5 тысячи школ, из которых 47% расположены в сельской местности. На реализацию проектов победителей были выделены денежные премии в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Так, в школах появились интерактивные музеи и научные классы, заработали семейные театры и киноклубы, проводятся живые уроки истории в формате фестивалей, экскурсии на производства, семейные волонтерские программы, путешествия по городам России и многое другое.

Участников съезда также поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что проведение Всероссийского съезда родительских комитетов играет большую роль во взаимодействии между родителями и системой образования. По поручению президента России в 2020 году воспитание вернулось в школы. В стране создана целая система воспитания, которая сегодня успешно работает, в том числе благодаря деятельности советников директоров по воспитанию, которые связывают педагогические коллективы и родителей.

Сергей Кравцов заявил, что в России создана целая система воспитания Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

«Важно, что родители выступают нашими союзниками в реализации ключевых проектов. Сегодня здесь присутствуют представители разных регионов, и съезд выступает площадкой для нашего взаимодействия и обмена опытом. Дорогие родители, нам важно услышать ваши предложения, чтобы продолжить совместно развивать систему образования», — подчеркнул Кравцов.

В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. Сергей Кириенко вручил благодарственные письма президента РФ, а Сергей Кравцов — ведомственные награды Минпросвещения. Программа съезда охватила наиболее актуальные вопросы по воспитанию и образованию подрастающего поколения. В первый день съезда, 17 ноября, прошли совещания и тематические встречи. Также участники защитили групповые проекты по темам воспитания и работе родительских комитетов всех уровней.

Во второй день состоялось заседание Всероссийского родительского комитета с участием председателя правления «Движения Первых», Героя РФ Артура Орлова, гендиректора Общества «Знание» Максима Древаля, замруководителя Росмолодежи Юрия Лескина. Обсуждали программу просвещения родителей детей дошкольного возраста, просветительские проекты Общества «Знание», предложения по совместной работе родительского сообщества с федеральными ведомствами. Принято решение усилить просветительскую деятельность. В этот же день выдающиеся лекторы на примерах подвигов раскрыли ценности патриотизма, рассказали о государственной поддержке семей, о роли спорта и культурного наследия в воспитании нового поколения, а также о цифровых сервисах для взаимодействия семьи и школы.