Монумент несет в себе глубокий символизм Фото: Пресс-служба РМК © URA.RU

В Челябинске завтра на территории кафедрального собора Рождества Христова состоится событие, которое войдет в историю всей России. На соборной площади будет торжественно открыт и освящен первый в стране монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила и небесному воинству, сообщили URA.RU в пресс-службе «Русской медной компании» (РМК).

«Принять участие в этом важном мероприятии планируют первые лица Челябинской и Свердловской областей. Также приглашаются все желающие», — сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.

Монумент создан при поддержке РМК. Компания с 2016 года активно участвует в возведении, отделке и благоустройстве кафедрального собора. Сам монумент представляет собой семь ангелов, которые держат на своих крыльях символ мироздания. Могучий Архистратиг Михаил берет мир под свою защиту, что напоминает о силе веры и торжестве справедливости. Скульптура обогатит культурное наследие России. Высота творения — почти 17 метров.

В 8:30 в соборе Рождества Христова начнется Божественная литургия, которая будет посвящена православному празднику Собора Архистратига Михаила. Богослужение возглавят высокочтимые митрополиты: Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий. В 11:00 скульптурную композицию освятят, после состоится церемония торжественного открытия.

В 11:35 атмосферу праздника продолжит выступление архиерейского мужского хора «Аксиос». Напомним, что собор Рождества Христова находится по адресу: проспект Героя России Евгения Родионова, дом 1. Вход на мероприятие свободный.

Фигуры семерых архангелов, которые станут частью памятника Собору Архистратига Михаила, доставили в Челябинск в начале октября. Ценный груз встретило духовенство Челябинской епархии, а также хор и прихожане.

Челябинский мужской духовный коллектив «Аксиос», который завтра будет сопровождать торжественную церемонию открытия, ранее дал второй сольный концерт. В программе прозвучали не только духовные песнопения, но и светские композиции. Концерт прошел при полном зале и вызвал невероятный восторг у зрителей.