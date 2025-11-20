В Челябинской области спрос на Дедов морозов и Снегурочек вырос в четыре раза
Челябинцы бронируют новогодних аниматоров заблаговременно
В Челябинской области в октябре-ноябре по сравнению с августом-сентябрем 2025 года спрос на аниматоров в костюмах Деда мороза и Снегурочки вырос в четыре раза. В среднем услуги новогодних исполнителей стоят 2500 рублей, сообщается на сайте «Avito Услуги».
«Жители Челябинской области искали новогодних аниматоров в 4,2 раза чаще, челябинцы — почти в 4,9 раза чаще. Спрос на Снегурочек в регионе вырос в 4,1 раза по области против почти 4,9 раза в Челябинске по сравнению со второй половиной сентября — первой половиной октября», — сообщили в пресс-службе «Avito услуги».
Как отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин, многие челябинцы бронируют артистов заранее. Таким образом они пытаются избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты.
При этом за год интерес жителей Челябинской области к новогодним аниматорам вырос на 10%, в Челябинске — на 21%. Также наблюдается заметный рост спроса на исполнителей в образах Деда Мороза (на 28% по области, на 38% в Челябинске) и Снегурочки (на 29% по области, на 42% в Челябинске).
