Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

В Челябинской области спрос на Дедов морозов и Снегурочек вырос в четыре раза

Челябинцы Дедов морозов и Снегурочек бронируют в среднем за 2500 рублей
20 ноября 2025 в 18:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы бронируют новогодних аниматоров заблаговременно

Челябинцы бронируют новогодних аниматоров заблаговременно

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Челябинской области в октябре-ноябре по сравнению с августом-сентябрем 2025 года спрос на аниматоров в костюмах Деда мороза и Снегурочки вырос в четыре раза. В среднем услуги новогодних исполнителей стоят 2500 рублей, сообщается на сайте «Avito Услуги».

«Жители Челябинской области искали новогодних аниматоров в 4,2 раза чаще, челябинцы — почти в 4,9 раза чаще. Спрос на Снегурочек в регионе вырос в 4,1 раза по области против почти 4,9 раза в Челябинске по сравнению со второй половиной сентября — первой половиной октября», — сообщили в пресс-службе «Avito услуги».

Как отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин, многие челябинцы бронируют артистов заранее. Таким образом они пытаются избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты.

Продолжение после рекламы

При этом за год интерес жителей Челябинской области к новогодним аниматорам вырос на 10%, в Челябинске — на 21%. Также наблюдается заметный рост спроса на исполнителей в образах Деда Мороза (на 28% по области, на 38% в Челябинске) и Снегурочки (на 29% по области, на 42% в Челябинске).

Материал из сюжета:

Челябинск встречает Новый 2026 год

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал