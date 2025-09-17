Прокуратура и защита главы пермского Театра-Театра обменялись позициями в суде

В Перми в Ленинском районном суде стартовал процесс по иску прокуратуры края об увольнении художественного руководителя академического Театра-Театра Бориса Мильграма. Надзорное ведомство указывает, что он не вовремя уведомил работодателя, то есть министерство культуры региона, о возможном конфликте интересов при заключении договоров с режиссером Александром Пронькиным. Поэтому его следует уволить. Сторона защиты на предварительном заседании суда сегодня заявила кроме прочего, что требования прокуратуры не подлежат удовлетворению, так как истек срок давности.
«Требования прокуратуры сформулированы как требования индивидуального трудового спора между работодателем — министерством культуры и работником — Мильграмом. Речь идет о трудовых отношениях и дисциплинарной ответственности. Сроки [предъявления претензий] по таким делам очень сжатые – всего три месяца», — подчеркнула адвокат Мильграма Оксана Пономарева. Между тем, в деле речь идет об истории 2023 года.
Как ранее рассказывало URA.RU, Мильграму вменили то, что он вовремя не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным, который женат на его дочери. Тогда глава театра получил дисциплинарное взыскание в виде замечания, что удовлетворило прокуратуру. Сегодня на заседании суда представитель надзорного ведомства Алексей Неустроев заявил, что в 2023 году делом занималась прокуратура Ленинского района, теперь же иск подан со стороны прокуратуры Пермского края, поэтому дело должно быть рассмотрено судом. Кроме этого, он указал, что речь на самом деле идет не о трудовых спорах, а о нарушении антикоррупционного законодательства.
Представитель министерства культуры поддержал заявления адвоката Мильграма. При этом он отметил, что если в итоге художественного руководителя ТТ уволят с поста, то он будет наказан два раза за один и тот же проступок, что недопустимо.
На заседании суда сегодня также выяснилось, что прокуратура в иске указала на 12 договоров, которые Театр-Театр заключил с Пронькиным. Однако, только три из них были подписаны Мильграмом. Остальные – заключенные после изменения законодательства о конфликте интересов при госзакупках – подписывал уже исполнительный директор театра Егор Мухин. Таким образом, по словам защиты, Мильграм и старался не допустить конфликта интересов.
Неоднозначное трактование самого термина «конфликт интересов» также стало сегодня аргументом защиты Бориса Мильграма. По словам его адвоката, глава театра трактовал понятие, исходя из того, что зять в юридическом смысле не является близким родственником, а значит и конфликта при договорных отношениях с Пронькиным нет вовсе.
В ходе предварительного заседания сегодня суд решил привлечь в качестве третьего лица к делу сам Театр-Театр. Также от театра и минкультуры затребован ряд документов. Суд продолжится 7 октября. Это снова будет лишь предварительное заседание. По существу рассматривать иск суд будет позже.
В ТТ ранее заявляли, что удивлены иском прокурора. Сотрудничество с режиссером Пронькиным в учреждении оценивают позитивно. Именно благодаря его работе состоялся проект «Театр — в школы», который реализован совместно с минкультуры и минобразования с помощью Фонда грантов губернатора Пермского края. В 2023 году ТТ поставил несколько спектаклей по произведениям школьной программы, а актеры играли их непосредственно в школах края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!