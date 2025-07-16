16 июля 2025

В Театре-Театре удивлены иску пермской прокуратуры к худруку Мильграму

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Мильграм еще два года назад получил взыскание за допущенную ошибку
Борис Мильграм еще два года назад получил взыскание за допущенную ошибку Фото:

Пермский академический Театр-Театр прокомментировал иск прокуратуры, которая требует через суд уволить художественного руководителя Бориса Мильграма в связи с допущенным конфликтом интересов. В ТТ URA.RU подтвердили, что претензии надзорного ведомства касаются ситуации 2023 года, когда Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Дочь Мильграма замужем за режиссером. Но еще тогда, два года назад, инцидент был исчерпан, с чем согласилась и прокуратура, подчеркивают в театре.

«Тогда краевым министерством культуры было применено дисциплинарное взыскание в адрес руководителя учреждения; команда специалистов Театра-Театра предоставила в минкульт недостающий пакет документов. Получив от министерства отчет об исполнении своего предписания, прокуратура согласилась с министерством. Театру не известно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые министерством культуры Пермского края», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТТ. В минкульте агентству подтвердили информацию, что в 2023 году уже привлекли Мильграма к дисциплинарному взысканию.

В Театре-Театре подчеркивают позитивное сотрудничество с режиссером Пронькиным. Именно благодаря его работе состоялся проект «Театр — в школы», который реализован совместно с минкультуры и минобразования с помощью Фонда грантов губернатора Пермского края. В 2023 году ТТ поставил несколько спектаклей по произведениям школьной программы, а актеры играли их непосредственно в школах края. «За 2023 год артисты театра совершили 48 выездов в 25 населенных пунктов от Краснокамска и Добрянки до Гайн и Юрлы. Благодаря проекту „Театр — в школы“ за 2023 год спектакли Театра-Театра увидели 5700 школьников по всему Пермскому краю», — говорят в ТТ.

Иск прокуратуры в адрес Бориса Мильграма и министерства культуры Пермского края поступил в суд 9 июля. Пока дело находится без движения. 

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Пермский академический Театр-Театр прокомментировал иск прокуратуры, которая требует через суд уволить художественного руководителя Бориса Мильграма в связи с допущенным конфликтом интересов. В ТТ URA.RU подтвердили, что претензии надзорного ведомства касаются ситуации 2023 года, когда Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Дочь Мильграма замужем за режиссером. Но еще тогда, два года назад, инцидент был исчерпан, с чем согласилась и прокуратура, подчеркивают в театре. «Тогда краевым министерством культуры было применено дисциплинарное взыскание в адрес руководителя учреждения; команда специалистов Театра-Театра предоставила в минкульт недостающий пакет документов. Получив от министерства отчет об исполнении своего предписания, прокуратура согласилась с министерством. Театру не известно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые министерством культуры Пермского края», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТТ. В минкульте агентству подтвердили информацию, что в 2023 году уже привлекли Мильграма к дисциплинарному взысканию. В Театре-Театре подчеркивают позитивное сотрудничество с режиссером Пронькиным. Именно благодаря его работе состоялся проект «Театр — в школы», который реализован совместно с минкультуры и минобразования с помощью Фонда грантов губернатора Пермского края. В 2023 году ТТ поставил несколько спектаклей по произведениям школьной программы, а актеры играли их непосредственно в школах края. «За 2023 год артисты театра совершили 48 выездов в 25 населенных пунктов от Краснокамска и Добрянки до Гайн и Юрлы. Благодаря проекту „Театр — в школы“ за 2023 год спектакли Театра-Театра увидели 5700 школьников по всему Пермскому краю», — говорят в ТТ. Иск прокуратуры в адрес Бориса Мильграма и министерства культуры Пермского края поступил в суд 9 июля. Пока дело находится без движения. 
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