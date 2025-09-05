Два сотрудника ГУ МЧС по Пермскому краю Диана Паршукова и Матвей Ячный поднялись на Эльбрус. На вершине они развернули флаг своего ведомства. Таким образом пермяки поздравили МЧС с 35-летием. Об этом сообщается в пресс-службе министерства. URA.RU пообщалось с лавой пресс-службы краевого МЧС и узнало было ли страшно Диане и что она посоветует тем, кто мечтает тоже хочет взойти на гору.
«Горы — это всегда вызов. Мы поднимались на Эльбрус с юга. Ныли ноги, дул ледяной ветер, а рюкзак казался тяжелее всех твоих проблем. Боль можно было измерить километрами, перепадами высоты, градусами и преодолеть. Горы обнажают твою суть: трусость или смелость, слабость или силу духа», — рассказала Диана Паршукова. Матвей Ячный признался, что совершил восхождение, потому что ему было интересно понять на что он способен.
На все восхождение у пермяков ушло семь дней. На всей дистанции их сопровождали два спасателя первого класса Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России Ислам Глашев и Азнор Хаджиев. Диана призналась, что во время восхождения у нее случилась горная болезнь. «Начало мутить сознание. Но благодаря поддержке товарищей я выплеснула эмоции, собралась с духом и шаг за шагом двигалась по снежному куполу к вершине», — вспоминает девушка.
Она также рассказала, что страха перед самой вершиной не испытывала, но были сомнения в собственной силе и выносливости. «В голове постоянно возникали вопросы „я справлюсь?“, „дойду ли?“, „как мой организм перенесет горняжку?“. В том самом моменте, когда ты находишься в режиме „выживания“ особенно ярко ощущаешь все эмоции, отсутствующие в повседневной жизни. Ты просто человек, на фоне вечности — и это освобождает. Во мне что-то умерло тогда, надуманные страхи и ограничения, которые я сама себе придумала. Там — я увидела настоящее чудо: как солнце встает над облаками, вода в реке пьется без фильтров, а люди бескорыстно помогают, делятся абсолютно всем, даже последним без условий. Там понимаешь, какой он — настоящий мир. В горы приходят за тишиной — а находишь себя настоящего. Это была моя мечта и я ее исполнила», — призналась Диана в беседе с URA.RU.
В завершение беседы руководитель пресс-службы краевого МЧС дала совет тем, кто хочет взойти на Эльбрус или покорить другие горы. «Горы — это всегда вызов. Даже относительно простые, подходящие для новичков восхождения обязательно требуют подготовки. Это не какое-то специальное снаряжение — а выносливость. Для этого нужны регулярные кардиотренировки: занимаетесь бегом, ходьбой, ездить на велосипеде на длинные дистанции. Нельзя просто сидеть на диване, а потом убежать в горы: необходим именно активный образ жизни, только тогда преодоление препятствий не будет мешать получать удовольствие от всего того, что видишь вокруг», — поделилась Диана.
