В Кургане интересно: горожан ждет целая неделя фестивального народного творчества
В Кургане в декабре пройдет фестиваль народного творчеста
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане в первую неделю декабря пройдет фестиваль творчества «Славна богатырями земля русская»!». Фестиваль проходит ежегодно и посвящен русской народной культуре и творчеству. Информацию о мероприятии сообщили в администрации города.
«Фестиваль проводится ежегодно на протяжении 16 лет и полюбился взрослым и детям, увлеченным народным русским творчеством и культурой. В программе фестиваля несколько конкурсов: театральных инсценировок среди детсадов, семейные спортивные соревнования, конкурс декоративно-прикладного творчества и интеллектуальный турнир. Гала-концерт с объявлением победителей и показом лучших творческих номеров состоится 7 декабря в Центре культуры и досуга „Спутник“», — сообщили организаторы фестиваля со ссылкой на Центр культуры и досуга.
В фестивале, который пройдет 1-7 декабря, могут участвовать дети из садов, школьники, семьи и мастера декоративно-прикладного творчества. Прием заявок продолжается до 21 ноября 2025 года. Конкурсы включают видеозаписи театральных постановок, игровые многоборья, создание поделок на тему богатырей и квиз с вопросами по былинам и истории Великой Отечественной войны. Учредителем фестиваля является департамент социальной политики администрации города Кургана, организатором — культурно-досуговый центр молодежи и народного творчества «Спутник».
- София20 ноября 2025 20:10В прошлом году делала куклу-богатыря из льна и бересты, а в позапрошлом - панно с подвигами Добрыни. Всегда стараюсь, чтобы было не просто красиво, а чтобы дух русской культуры чувствовался. Всё организовано на высшем уровне, особенно гала-концерт - там всегда собирается столько талантливых людей,
- Анастасия20 ноября 2025 20:07Главное успеть заявку подать до 21 ноября, а то мы уже в прошлом году опоздали и очень жалели. А ещё конкурс поделок - это вообще отдельное удовольствие, у нас дома уже куча шишек, пластилина и ткани лежит, будто мастерская. Дети в восторге, а мы, родители, хоть и устаём, но радуемся, что дети чему-то настоящему учатся
- Дарья20 ноября 2025 20:06Ой, ну это просто супер! У нас в садике уже все в предвкушении - детишки с утра про богатырей спрашивают, кто это такие, и сразу хотят быть Ильёй Муромцем или Добрыней. Мы с воспитателем даже костюмы шьём, а ещё хотим снять мини-спектакль по сказке про трёх богатырей