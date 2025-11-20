В Кургане интересно: горожан ждет целая неделя фестивального народного творчества

В Кургане в декабре пройдет фестиваль народного творчеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в первую неделю декабря пройдет фестиваль творчества «Славна богатырями земля русская»!». Фестиваль проходит ежегодно и посвящен русской народной культуре и творчеству. Информацию о мероприятии сообщили в администрации города.

«Фестиваль проводится ежегодно на протяжении 16 лет и полюбился взрослым и детям, увлеченным народным русским творчеством и культурой. В программе фестиваля несколько конкурсов: театральных инсценировок среди детсадов, семейные спортивные соревнования, конкурс декоративно-прикладного творчества и интеллектуальный турнир. Гала-концерт с объявлением победителей и показом лучших творческих номеров состоится 7 декабря в Центре культуры и досуга „Спутник“», — сообщили организаторы фестиваля со ссылкой на Центр культуры и досуга.