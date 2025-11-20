Проект бюджета РФ принят со всеми поправками «Единой России»

Средства из бюджета пойду на поддержку бойцов СВО, на капремонт школ, соцгазификацию, поддержку студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный бюджет принят в основном чтении с социально значимыми поправками от «Единой России» (ЕР). Они направлены на приоритетные для страны направления развития и реализацию народной программы партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мы усилили поддержку участников специальной военной операции — в том числе и в части реабилитации. Направили дополнительные средства на капремонты школ, социальную газификацию, поддержку студентов и развитие научной инфраструктуры. Существенно нарастили поддержку села и дорожного строительства», — подчеркнул Якушев. Его слова приводятся на сайте ЕР.

Также секретарь Генсовета добавил, что партия в ходе голосования по бюджету добилась принятия значимого решения. Оно предусматривает внедрение парламентского контроля за реализацией перехода малых и средних предприятий на новую систему уплаты НДС. В случае трудностей партия совместно с правительством РФ сможет оперативно их решить.

«Нам важно понимать, как он отразится на работе бизнеса. И, если плавный переход на новую шкалу вызовет какие-либо трудности, будем оперативно отрабатывать их с Правительством. Не так давно говорили о предстоящих налоговых изменениях с предпринимательским сообществом Тюмени и, убежден, инициатива партии о контроле за внедрением новых правил логична, обоснована и отвечает принципам защиты интересов субъектов МСП», — отметил Якушев.

Кроме того, в рамках трехлетнего периода на социальные обязательства запланировано около 80 триллионов рублей из всех источников. Об этом на плераном заседании заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Также он отметил увеличение расходов на различные сферы соцполитики, включая здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ, сельское и дорожное хозяйство, национальную экономику и гражданскую науку.

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что важные цели финансового документа достигаются полностью, несмотря на дефицит. Он заявил, что будут проиндексированы материнский капитал и все основные пособия. С 1 января МРОТ повысится почти на 21% до 27 093 рублей, что превысит прожиточный минимум более чем на 30%.