Общество

Вынесен приговор в отношении Евгения Серебрякова

20 ноября 2025 в 17:37
Фото: © URA.RU

Суд вынес решение по делу Евгения Серебрякова, который совершил террористический акт на Синявинской улице. С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил его к наказанию в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Кроме того, на Серебрякова наложен штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Следующий материал