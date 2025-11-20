Вынесен приговор в отношении Евгения Серебрякова

Суд вынес решение по делу Евгения Серебрякова, который совершил террористический акт на Синявинской улице. С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил его к наказанию в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Кроме того, на Серебрякова наложен штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.