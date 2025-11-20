В России прогнозируют падение продаж легковых авто
Падение продаж новых автомобилей в России на 10-15% в 2025 году спрогнозировал глава РОАД Алексей Подщеколдин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году могут сократиться на 10-15% по сравнению с текущим годом. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Рынок, к сожалению, не достигнет результатов прошлого года, будет примерно на 10-15% ниже. И это критически нехорошо», — заявил Подщеколдин для ТАСС. По оценкам РОАД, в 2025 году будет продано около 1,45 млн автомобилей против ожидаемых 1,69 млн в 2024 году. Рекордные продажи в октябре (176 тыс. шт.) эксперт объяснил ажиотажным спросом из-за ожидания роста утильсбора.
Как отметил глава ассоциации, объем рынка является ключевым фактором для принятия производителями решений о локализации производства в России. Для снижения среднего возраста автопарка страны с 15 до 10 лет ежегодные продажи должны достигать 3 млн автомобилей.
В октябре 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 35% по сравнению с сентябрем, достигнув 165,7 тысячи штук, однако за десять месяцев года реализация сократилась на 19,9% в годовом выражении. Ажиотажный спрос в октябре эксперты связывают с ожиданием индексации утилизационного сбора с 1 января 2026 года и подорожания автомобилей.
