Россия впервые показала авиабомбу, способную пробивать бункеры

Новейшая российская авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э представлена на Dubai Airshow 2025
20 ноября 2025 в 18:16
УПАБ-1500ТВ-Э — новая российская управляемая авиабомба массой 1,5 тонны с дальностью полета до 50 км

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия впервые представила на международном авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2025) новейшую управляемую авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э. Она  способна уничтожать защищенные подземные объекты. Об этом сообщает корреспондент одного из изданий с места события.

«Она весит 1,5 тонны и применяется с новейших российских истребителей. Дальность полета составляет до 50 км», — отмечается в характеристиках боеприпаса, передает ТАСС.

Планирующая авиабомба предназначена для высокоточного поражения укрепленных целей, включая командные пункты и защищенные укрытия. Ее демонстрация на крупнейшей международной выставке подчеркивает экспортный потенциал новейшей разработки. УПАБ-1500ТВ-Э относится к классу высокоточного оружия «воздух-поверхность». Способность пробивать укрепленные подземные объекты делает ее стратегически важным вооружением для современных ВВС.

Демонстрация Россией на Dubai Airshow 2025 управляемой авиабомбы УПАБ-1500ТВ-Э происходит на фоне обсуждения поставок Украине различных видов вооружений, включая крылатые ракеты «Томагавк» и другие высокоточные системы, такие как ATACMS, Storm Shadow и AASM Hammer. Эти разработки подчеркивают актуальность совершенствования средств поражения укрепленных объектов в современных военных конфликтах.

