Россия впервые показала авиабомбу, способную пробивать бункеры
УПАБ-1500ТВ-Э — новая российская управляемая авиабомба массой 1,5 тонны с дальностью полета до 50 км
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press
Россия впервые представила на международном авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2025) новейшую управляемую авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э. Она способна уничтожать защищенные подземные объекты. Об этом сообщает корреспондент одного из изданий с места события.
«Она весит 1,5 тонны и применяется с новейших российских истребителей. Дальность полета составляет до 50 км», — отмечается в характеристиках боеприпаса, передает ТАСС.
Планирующая авиабомба предназначена для высокоточного поражения укрепленных целей, включая командные пункты и защищенные укрытия. Ее демонстрация на крупнейшей международной выставке подчеркивает экспортный потенциал новейшей разработки. УПАБ-1500ТВ-Э относится к классу высокоточного оружия «воздух-поверхность». Способность пробивать укрепленные подземные объекты делает ее стратегически важным вооружением для современных ВВС.
Демонстрация Россией на Dubai Airshow 2025 управляемой авиабомбы УПАБ-1500ТВ-Э происходит на фоне обсуждения поставок Украине различных видов вооружений, включая крылатые ракеты «Томагавк» и другие высокоточные системы, такие как ATACMS, Storm Shadow и AASM Hammer. Эти разработки подчеркивают актуальность совершенствования средств поражения укрепленных объектов в современных военных конфликтах.
