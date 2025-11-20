Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Зеленский примет в Киеве делегацию армии США

The Guardian: Зеленский встретится с делегацией Пентагона в Киеве
20 ноября 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О встрече делегации армии США и президента Украины сообщили иностранные СМИ

О встрече делегации армии США и президента Украины сообщили иностранные СМИ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский сегодня в Киеве встретится с делегацией Пентагона. Об этом пишет газета The Guardian.

«Тем временем в Украине сообщают, что президент страны Владимир Зеленский сегодня встретится в Киеве с высокопоставленными представителями Пентагон», — сообщает издание. Главу делегации Пентагона возглавляет министр армии США Дэниел Дрисколл. О встрече журналистам сообщил помощник президента Украины Дмитрий Литвин.

Ранее в Турции была отменена встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По данным портала Axios, причиной послужил отказ Зеленского обсуждать условия урегулирования, предложенные американской стороной. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал