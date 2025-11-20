Зеленский примет в Киеве делегацию армии США
О встрече делегации армии США и президента Украины сообщили иностранные СМИ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Владимир Зеленский сегодня в Киеве встретится с делегацией Пентагона. Об этом пишет газета The Guardian.
«Тем временем в Украине сообщают, что президент страны Владимир Зеленский сегодня встретится в Киеве с высокопоставленными представителями Пентагон», — сообщает издание. Главу делегации Пентагона возглавляет министр армии США Дэниел Дрисколл. О встрече журналистам сообщил помощник президента Украины Дмитрий Литвин.
Ранее в Турции была отменена встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По данным портала Axios, причиной послужил отказ Зеленского обсуждать условия урегулирования, предложенные американской стороной.
