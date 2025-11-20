Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Вылет рейса из Петербурга в Дубай задержался на сутки

20 ноября 2025 в 17:35
На борту задержанного рейса находилось 126 пассажиров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Рейс авиакомпании Flydubai, который должен был отправиться из Петербурга в Дубай, был задержан на сутки. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Из-за технических причин вылет рейса 992 авиакомпании Flydubai, запланированный на 20 ноября, перенесен на 21 ноября», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. На борту задержанного рейса находилось 126 пассажиров. В гостиницы были поселены 45 человек.

Транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров и обеспечением своевременного предоставления услуг в соответствии с авиационными правилами. Для оперативного рассмотрения обращений функционирует круглосуточная мобильная приемная.

