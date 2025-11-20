Взорвавшему машину полковника Минобороны вынесен приговор

На данный момент приговор в законную силу не вступил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совершивший теракт с машиной полковника Минобороны, Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), получил 25 лет колонии. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Евгений Серебряков осужден к 25 годам колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Первые пять лет он проведет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Серебряков действовал в составе организованной группы. Уголовное дело в отношении других участников выделено в отдельное производство. В марте 2024 года мужчина изъял из тайника, расположенного в Московской области, взрывчатые вещества, взрывные и радиотехнические устройства. С апреля по май 2024 года Серебряков и его сообщники следили за автомобилем предполагаемой жертвы, чтобы подготовить подрыв и причинить смерть мужчине. Однако реализовать преступный умысел соучастники не смогли.

Затем соучастники выбрали другой объект для теракта. С мая по июнь 2024 года они установили место жительства и автомобиль нового потерпевшего. Серебряков провел разведку места предполагаемого преступления и проверил ранее собранные сведения. Для этого он использовал средства скрытой видеосъемки. По указанию соучастника Серебряков изготовил самодельное взрывное устройство кумулятивного действия с дистанционным управлением. Устройство было размещено под днищем автомобиля потерпевшего, который был припаркован на улице Синявинская. Взрывное устройство было приведено в действие утром 24 июля 2024 года. В результате теракта мужчина и его супруга получили ранения. Также были повреждены шесть автомобилей, включая автомобиль потерпевшего.