Президент Польши получает угрозы убийством

Президент Польши Кароль Навроцкий регулярно сталкивается с угрозами в социальных сетях. Об этом сообщил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

«Мы постоянно сообщаем о любых незаконных материалах в социальных сетях, особенно с угрозами в адрес самых главных людей в государстве, таких как президент Польши. Сегодня был очередной такой случай», — сказал Гавковский в интервью телеканалу TVP. Последний случай связан с призывом организовать покушение на президента.