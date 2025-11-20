Логотип РИА URA.RU
Президент Польши получает угрозы убийством

20 ноября 2025 в 18:23
Кароль Навроцкий вступил в должность главы государства 6 августа

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий регулярно сталкивается с угрозами в социальных сетях. Об этом сообщил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

«Мы постоянно сообщаем о любых незаконных материалах в социальных сетях, особенно с угрозами в адрес самых главных людей в государстве, таких как президент Польши. Сегодня был очередной такой случай», — сказал Гавковский в интервью телеканалу TVP. Последний случай связан с призывом организовать покушение на президента.

Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши 6 августа. Срок полномочий нового главы составит пять лет. Принятие присяги осуществил спикер Сейма Шимон Холовня. Среди участников торжественного мероприятия были депутаты, сенаторы, члены правительства, представители дипломатического корпуса, духовенства и военные. Также присутствовали бывшие президенты Польши, за исключением Леха Валенсы — он не пришел, охарактеризовав церемонию как «отвратительное шоу». Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиции, одержал победу во втором туре выборов, который прошел 1 июня. Он набрал 50,89% голосов, опередив кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, получившего 49,11% голосов.

