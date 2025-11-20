Круизный лайнер с россиянами не пускают в Турцию
Всего на борту около 600 человек из России (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские туристы оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande в порту Стамбула. Об этом сообщили пассажиры судна.
Судно прибыло в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября, но в 10 утра высадка не состоялась. Капитан объявил о том, что власти не дали разрешение на швартовку. «Просто не дали разрешение на швартовку. Стоим на рейде», — рассказала одна из туристок 360.ru. Другая пассажирка отметила, что их официально уведомили о том, что турецкие власти не позволили лайнеру причалить.
Компания Astoria пообещала вернуть на бортовой счет туристов все деньги за оплаченные экскурсии в Стамбуле. Пассажиры получили компенсации, и, по их словам, ситуация на лайнере остается спокойной. Всего на борту около 600 человек из России. Среди пассажиров — жители Ленинградской и Московской областей, а также Краснодарского края. Сейчас лайнер направляется в Сочи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.