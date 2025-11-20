В РФ готовят ответ Евросоюзу на случай хищения активов — подробности: что хочет ЕС и как ситуацию видит Россия

Замороженные активы РФ все еще планируют изъять в Европе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Госдума направила обращение к российскому правительству с просьбой принять ответные меры на инициативу стран ЕС об окончательном изъятии замороженных российских активов в рамках так называемых «репараций» в поддержку Украины. Сами активы заморожены еще с 2022 года и на протяжении последних лет европейские страны пытаются договориться о том, чтобы их использовать. При этом не все поддерживают данное решение, особенно в Бельгии, где и хранятся активы РФ. Могут ли на самом деле изъять российские активы и как в этом случае будет действовать Россия — в материале URA.RU.

«Наглое воровство»: в России хотят защитить свои деньги

Госдума 20 ноября 2025 года обратилась к правительству во главе с Михаилом Мишустиным с призывом разработать комплекс ответных мер на возможное решение Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подобные действия со стороны ЕС являются не чем иным, как «воровством», маскируемым под политические и юридические решения. В своем выступлении он подчеркнул, что Россия обязана сделать все для защиты своей собственности и финансов, находящихся за рубежом в соответствии с международными договорами и нормами права.

Инициатива исходила от главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, который указал на прямую связь между обсуждаемым трехлетним бюджетом и заявлениями председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В них содержится предложение о так называемом «репарационном кредите с использованием активов России». Депутаты расценивают это как открытое хищение российской собственности, что можно расценивать как наглый подрыв основ международного права.

Продолжение после рекламы

Новая инициатива Урсулы фон дер Ляйен

В сентябре 2025 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины за счет средств замороженных российских активов. Из нее следует, что Киев погасит кредит только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации. Именно эта инициатива и вызвала опасения со стороны России и именно после этого Госдума отправила обращение на адрес Мишустина.

Многое зависит от самой Бельгии

Роль Бельгии, где хранится основная масса активов, является крайне важной. Бельгийские власти длительное время занимали осторожную позицию, осознавая риски. Полная конфискация без солидарной поддержки всех 27 стран-членов ЕС возложила бы на Бельгию все юридические и финансовые риски, включая многомиллиардные иски.

Поэтому на данный момент Бельгия не готова самостоятельно пойти на такой шаг. После озвученной инициативы главы ЕК Бельгию пока так и не смогли убедить согласиться на использование замороженных российских активов.

Наиболее масштабные санкции по сей день

Заморозка активов России — это одни из самых масштабных санкций со стороны Запада с 2022 года. Данные ограничения затронули не только средства частных лиц и компании, но и суверенные золотовалютные резервы Центробанка. Проще говоря, под заморозку попали государственные деньги.

По оценкам, общий объем заблокированных активов составляет около 280 миллиардов долларов. Наибольшая их часть, а именно 191 миллиард евро, находится под контролем международного депозитария Euroclear, который расположен в Бельгии. Значительные суммы также заморожены во Франции (около 19 миллиардов евро), Великобритании (13,7 миллиардов фунтов стерлингов) и других странах «Большой семерки».

Страны ЕС открыто подрывают основы международного права

Причем блокирование средств проводилось на основе внутреннего законодательства каждой из этих стран, что с правовой точки зрения является односторонней мерой, не санкционированной Советом Безопасности ООН — единственным органом, уполномоченным вводить международные санкции против государств. То есть те страны, кто в одностороннем порядке заморозили российские активы в рамках своего законодательства, чисто юридически подрывают основы международного права.

Евросоюз до сих пор не может договориться

В настоящее время в ЕС не существует единой и согласованной позиции относительно полной конфискации российских активов. Этот вопрос вызывает серьезные споры, основанные на юридических рисках и потенциальных негативных последствиях для мировой финансовой системы.

Продолжение после рекламы

Ключевым правовым барьером выступает собственная нормативно-правовая база ЕС. В частности, статья 17 Хартии Европейского союза об основных правах прямо запрещает лишение собственности кроме как при условии выплаты справедливой компенсации. Любая попытка безвозмездного изъятия активов будет противоречить этому фундаментальному документу и может быть оспорена в судах на протяжении многих лет.

В связи с этими сложностями, основной план, продвигаемый Еврокомиссией, пока не предполагает прямого изъятия самих активов. Вместо этого обсуждается механизм конфискации прибыли, которую эти активы приносят. Речь идет о доходах от реинвестирования замороженных ценных бумаг и денежных средств. Согласно этому плану, депозитарии, такие как Euroclear, будут обязаны размещать полученную прибыль на отдельные счета, после чего эти средства будут облагаться специальным налогом, близким к 100%. Поступления планируется направлять в бюджет ЕС для дальнейшего финансирования помощи Украине. По оценкам Еврокомиссии, за четыре года такая схема может принести от 15 до 20 миллиардов евро.

Чем может ответить Россия и как это обернется

Российские власти последовательно предупреждают о неизбежности зеркального ответа в случае реализации любых сценариев конфискации. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в России заморожено не меньше иностранных активов, чем российских за рубежом. По некоторым экспертным оценкам, речь может идти о суммах, превышающих 500 миллиардов долларов. Эти средства частных и институциональных инвесторов из недружественных стран могут стать объектом ответных действий.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прямо указал на эту возможность, отметив, что Россия «обязательно ответит» и у нее есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и также были заморожены. Более того, как сообщают некоторые западные СМИ со ссылкой на европейских чиновников, ответные действия России могут быть направлены против самого депозитария Euroclear.