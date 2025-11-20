Симоньян призналась, что потеряла волосы из-за химиотерапии
Журналистка узнала о диагнозе в сентябре
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава RT Маргарита Симоньян рассказала о последствиях химиотерапии: она призналась, что потеряла волосы. Об этом журналистка поделилась в своем telegram-канале в ответ на комментарий одного из подписчиков.
Зрители написали, что в последнем выпуске «Ч.Т.Д» на телеканале НТВ, Симоньян очень красивая. «Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике», — ответила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с онкологией в октябре. О самом диагнозе она узнала в начале сентября. Сейчас журналистка проходит химиотерапию.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.