Симоньян призналась, что потеряла волосы из-за химиотерапии

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала о последствиях химиотерапии: она призналась, что потеряла волосы. Об этом журналистка поделилась в своем telegram-канале в ответ на комментарий одного из подписчиков.

Зрители написали, что в последнем выпуске «Ч.Т.Д» на телеканале НТВ, Симоньян очень красивая. «Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике», — ответила Симоньян.