Общество

Симоньян призналась, что потеряла волосы из-за химиотерапии

20 ноября 2025 в 18:20
Журналистка узнала о диагнозе в сентябре

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала о последствиях химиотерапии: она призналась, что потеряла волосы. Об этом журналистка поделилась в своем telegram-канале в ответ на комментарий одного из подписчиков. 

Зрители написали, что в последнем выпуске «Ч.Т.Д» на телеканале НТВ, Симоньян очень красивая. «Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике», — ответила Симоньян. 

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с онкологией в октябре. О самом диагнозе она узнала в начале сентября. Сейчас журналистка проходит химиотерапию. 

