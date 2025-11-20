Звезда «Первого отдела», задержанный по делу о детском порно: история Колганова

Владимира Колганова задержали 20 ноября 2025 Фото: Кадр из фильма «Ворона», реж. Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий, 2018, Мармот-фильм

Владимир Колганов — российский актер театра и кино, чья карьера начиналась на сцене Александринского театра, а известность пришла благодаря ролям в криминальных сериалах. Но в 2025 году артист и сам попал в криминальную историю: Колганова подозревают в хранении и распространении детский порнографии. О том, кто такой артист и в чем его обвиняют — в материале URA.RU.

Детство и юность Владимира Колганова

Владимир Колганов родился 10 марта 1978 года в Ленинграде. В его семье искусство всегда оставалось на первом месте: мама, Татьяна Кулиш, служила в легендарном Александринском театре и преподавала в «Школе русской драмы», а отец, Лев Колганов, работал оператором на «Ленфильме». Юный Владимир рос среди артистов и режиссеров, так что еще в детстве он решил, что пойдет по стопам родителей и свяжет жизнь с творчеством.

Владимир Колганов вырос в творческой семье Фото: Кадр из фильма «Отрыв», реж. Сергей Попов (II), 2011, «Аниро фильм» по заказу «Всемирные Русские Студии»

После школы Владимир поступил в Санкт-Петербургский художественно-технический институт на факультет театрального искусства, получив диплом в 2003 году. В том же году учебное заведение было переименовано в «Школу русской драмы имени И. О. Горбачева». Его первыми сценическими работами стали спектакли по пьесам Чехова, Арбузова и других классиков.

Начало карьеры Владимира Колганова

Сразу после выпуска Колганов поступил в труппу Александринского театра — это стало престижным стартом для начинающего артиста. Уже в первых работах он проявил себя как актер, способный к разноплановым ролям: Владимир Колганов без проблем играл и чиновника в «Двойнике» Достоевского, и жителей гоголевского «Миргорода», и современных героев.

Также, еще в студенчестве, Владимир Колганов начал появляться в эпизодах популярных сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». А в 2003 году получил роль Докторенко в масштабной экранизации романа «Идиот» Владимира Бортко. Съемки в звездном ансамбле стали для Колганова переломным моментом — он позже вспоминал, что чувствовал себя не на трудной работе, а на настоящем празднике.

К середине 2000-х его фильмография уже включала яркие драматические и криминальные проекты, а в 2007-м он впервые громко прозвучал на театральной сцене, сыграв Чарли Гордона в спектакле «Цветы для Чарли» — роли, принесшей ему приз зрительских симпатий общества «Театрал».

Лучшие роли Владимира Колганова

Среди самых важных первых работ артиста можно отметить участие в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (2003), где он исполнил роль Докторенко. Несмотря на второстепенный характер персонажа, для самого актера эта работа стала важной вехой: съемки у Владимира Бортко и работа рядом с крупными артистами позволили ему впервые почувствовать себя частью масштабного, серьезного проекта.

Роль в «Идиоте» стала одной из самых важных в становлении артиста Фото: Кадр из фильма «Идиот», реж. Владимир Бортко, 2003, кинокомпания «Телефильм»

Значимым этапом стали и многочисленные появления Колганова в криминальных франшизах, которые на протяжении многих лет определяли лицо отечественного телевидения. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе», где сыграл ряд эпизодических, но запоминающихся персонажей. Эти проекты, обладавшие огромной аудиторией, помогли молодому актеру освоиться в жанре и обрести уверенность перед камерой.

Не менее важным стало участие Колганова в серии «Морские дьяволы» — одном из самых успешных российских боевиков о работе специальных подразделений. Он появлялся как в основных сезонах, так и в ответвлениях франшизы, что многократно расширяло его экранный образ.

Позже актер был задействован в детективной драме «Тайны следствия», где также работал в характерной для себя манере — сдержанной, точной, психологически выверенной. Эти проекты сформировали его экранную репутацию человека, способного органично существовать в криминальном и полицейском жанре.

Отдельного внимания заслуживает участие в сериале «Первый отдел», основанном на реальных буднях следователей. В этой работе Колганов вновь продемонстрировал способность вживляться в строгие, реалистичные обстоятельства и создавал образ без «актерской условности», что отмечали зрители.

После роли Отца Матвея артист начал набирать популярность Фото: Кадр из фильма «Отец Матфей», реж. Валерий Девятилов, 2014, Кинокомпания «Русское»

Одна из самых необычных ролей артиста — Отец Матвей в одноименном детективном сериале. Сюжет крутится вокруг молодого священника, который приезжает в небольшой городок. Для более достоверной игры артистов и режиссера даже консультировали священнослужители.

Личная жизнь Владимира Колганова

Несмотря на публичную профессию, Владимир Колганов предпочитает держать личные отношения в стороне от камер. Известно лишь, что он женат и воспитывает двоих детей — сына и дочь. В социальных сетях он иногда делится семейными фотографиями, но комментирует их скупо. Одно время зрители думали, что артист брат другого известного актера, Вадима Колганова, но это не так.

Скандал с детской порнографией

Артист проходит по делу как подозреваемый Фото: Кадр из фильма «Женский приговор», реж. Алексей Праздников, 2022, Приор Продакшн

Осенью 2025 года внимание к актеру резко усилилось из-за появившихся в СМИ сообщений о его возможной причастности к распространении детской порнографии. 20 ноября 2025 года Владимир Колганов был задержан вместе с предпринимателем Евгением Кирилловым. Дело в том, что на странице актера в соцсети некоторое время присутствовала фотография обнаженного ребенка.

Следствие предполагает, что снимки могли создаваться и распространяться актером в даркнете и на зарубежных ресурсах. В квартирах подозреваемых проходят обыски.