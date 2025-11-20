Новые законы, МРОТ и бюджет в интересах людей: что изменится для россиян в 2026 году
Госдума приняла ряд законопроектов, влияющих на бизнес, иностранцев и россиян в целом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Госдума РФ на пленарном заседании 20 ноября приняла ряд ключевых законопроектов, затрагивающих широкий спектр сфер — от поддержки семей и бизнеса до ужесточения регулирования в отдельных отраслях. Какие законы вступят в силу в ближайшее время — в материале URA.RU.
Бюджет на будущее
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, бюджет формировался в непростых условиях санкционного давления, но ключевым приоритетом остается выполнение и совершенствование всех социальных обязательств перед гражданами. Главный акцент в бюджете сделан на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. Подробнее о том, на что сделали акцент в новом проекте — в отдельном материале.
Увеличили прожиточный минимум и размер оплаты труда
Бюджет также предусматривает последовательное повышение ключевых социальных нормативов. Прожиточный минимум будет ежегодно увеличиваться: с 18 939 рублей в 2026 году до 20 485 рублей в 2028 году, что повлечет за собой рост множества социальных пособий. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года также будет повышен до 27 093 рублей в месяц.
Новые ставки и правила для бизнеса
Еще из изменений — принят пакет поправок в Налоговый кодекс, направленный на обеспечение потребностей обороны и безопасности, финансирование нацпроектов и выполнение социальных обязательств. Из важного здесь — повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в 10% сохранена на все социально значимые товары, включая продукты питания, лекарства, товары для детей и медицинскую продукцию.
Для малого бизнеса также вводятся новые правила. Будет осуществлено поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) становятся плательщиками НДС: с 2026 года — до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, с 2028 года — до 10 млн рублей. При этом для малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перейдут на НДС и допустят нарушения, вводится мораторий на привлечение к ответственности, чтобы дать им время на адаптацию.
Букмекерам, иноагентам и иностранцам усложнят жизнь
Существенно ужесточаются условия для лиц со статусом иностранных агентов. Для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%, а также вводятся ограничения на применение налоговых льгот по НДФЛ и налогу на прибыль организаций.
Также кардинально меняется и система налогообложения для букмекерских контор и тотализаторов. С 1 января 2026 года для них вводится налог в размере 7% с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, а также устанавливается налог на прибыль по стандартной ставке 25%. Как пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов, даже с учетом смягчающих корректировок ко второму чтению, налоговая нагрузка на этот сектор вырастет примерно в 60 раз.
Помимо этого принят закон, ужесточающий условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для иностранных граждан. Согласно новым правилам, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС, мигранты должны легально отработать на территории России не менее пяти лет. Исключение составят только экстренные случаи, требующие неотложной помощи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.