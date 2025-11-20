Татьяна Савинова надеется, что салютогенный дизайн поможет повысить рождаемость в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU

В восьми перинатальных центрах Свердловской области родильные залы оформят в салютогенном дизайне — то есть таким образом организуют пространство, чтобы роженицам было максимально комфортно и приятно рожать. О нововведении рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова во время прямого эфира на областном ТВ.

«Через месяц запустим салютогенный дизайн в родильных домах. Для нас важно, чтобы женщина хотела рожать. Когда она принимает решение, рожать второго или нет, то взвешивает причины: что с работой, мужем и жильем. Но зачастую у нее есть негативный опыт от самого процесса родов — например, было больно, некомфортно, некрасиво. И это может отодвигать желание пойти за вторым, третьим, четвертым ребенком», — объяснила она.

Чтобы избавиться от проблемы, в самых крупных роддомах региона родильные залы оформят в особом неповторимом стиле. Медицинские помещения будут напоминать лес, сад, морской берег или даже античный дворец. Особая атмосфера будет проявляться не только в изображениях. Во время прямого эфира министр показала эскизы проектов, их разработали специалисты компании «Сима-ленд».

«Там будет и пахнуть лесом, и будут звучать звуки леса, все будет сделано для мамы, для партнера. Мы, кстати, приветствуем партнерские роды, они позитивно влияют на рождение ребенка», — отметила Савинова.

Новшества ждут ряд роддомов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. Также родовые палаты оборудуют санузлами, ваннами, шведскими стенками, фитболами, гамаками и прочими элементами, которые могут облегчить женщинам процесс родов.

«Если в этих роддомах рожает порядка 70 процентов, то мы хотим, чтобы рожали 90 процентов. Там будет безопасно, комфортно и красиво», — выразила надежду министр.

По ее словам, проект начнут реализовывать уже под Новый год или сразу после Нового года. Рожать в таких современных дизайнерских палатах будут бесплатно.

На данный момент такие роды доступны лишь в некоторых больницах Екатеринбурга. Они платные, в некоторых частных клиниках цена за ведение беременности, отдельную комфортную палату, анализы, исследования и родовспоможение может достигать миллиона рублей. В эту сумму входит и создание особой атмосферы: опущенные шторы, полумрак, электрические свечи, аромалампа, музыкальное сопровождение, а иногда даже прямо в палате бассейн. Смысл такой услуги состоит в повышенном внимании персонала, более бережном отношении к роженице и минимуме медицинских вмешательств.