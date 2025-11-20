Захарова объявила о крупнейшей афере в истории Зеленского и Макрона

Мария Захарова заявила о подготовке «крупнейшей аферы» Фото: Илья Московец © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке одной из крупнейших афер в современной истории, раскритиковав сделку, которую она назвала «виртуальной». Соответствующее заявление она сделала во время брифинга, транслировавшегося на ресурсах ведомства.

«Этот документ даже сделкой назвать нельзя. Это декларация о намерениях. У одного нет денег, у другого товара, так называемая „виртуальная сделка на будущее“. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — заявила Захарова во время брифинга.

Представитель МИД не уточнила, о какой конкретно сделке или документе идет речь. Ее заявление прозвучало в рамках официального брифинга, где обычно комментируются актуальные международные вопросы.

