Акция «Елка желаний» стартовала с нововведениями в России
Если в семье несколько детей, то их новогодние желания могут исполнить разные люди
В акции «Елка желаний» свою заветную мечту смогут исполнить дети, принимавшие участие в прошлом году. Организаторы отменили правило пропуска сезона. Однако в приоритете все равно останутся те, кто загадывает новогоднее желание впервые. Об этом рассказал советник председателя правления «Движения Первых» Тимур Сафин.
«Отменено правило пропуска сезона — теперь загадывать желание можно ежегодно. При этом организаторы по-прежнему стараются в первую очередь помогать исполнять мечты тех, кто еще ни разу не становился героем сказки», — сказал Сафин во время пресс-конференции в Национальном центре «Россия», где был дан старт ежегодной акции «Елка желаний».
Также Сафин рассказал, что если в одной семье несколько детей, то их новогодние мечты могут исполнить разные люди. Кроме того, в мессенджере MAX заработает чат-бот «Елка желаний». В нем участники акции смогут не только получить актуальную информацию, но и пообщаться между собой.
Помимо этого, организаторы озвучили самые редкие желания от детей. Среди них встречаются те, которые связаны с возможностью попробовать себя в неординарных профессиях и направлениях. Например, дети мечтают посетить научную лабораторию или ознакомиться с особенностями работы на ледоколе. Более распространенными являются просьбы о приобретении игрушек, книг и товаров для занятий спортом. По словам организаторов, чем младше ребенок, тем больше он загадывает получить игрушки, в то время как после семи лет у детей растет интерес к нематериальным радостям — путешествиям или встречам с людьми, которые могут послужить источником вдохновения.
По итогам прошлого года акция «Елка желаний» вышла за пределы России. Ее провели в Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Кыргызстане и Молдове. Международное направление будет развиваться и дальше, подчеркнул герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится «Движением Первых» при поддержки Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) с 2018 года. В исполнении новогоднего чуда для детей участвует и президент России Владимир Путин. За семь лет он лично помог осуществить 21 мечту детей. За время существования инициативы благодаря поддержке свыше 120 тысяч отзывчивых людей и 1,5 тысячи партнерских организаций удалось исполнить более 320 тысяч детских желаний.
