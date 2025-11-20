Савинова раскрыла, какой дизайн разработали для свердловских роддомов

Татьяна Савинова анонсировала новый дизайн в роддомах области Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области готовится к реализации уникальный проект — оформление родильных залов в салютогенном дизайне. Это нововведение призвано сделать процесс родов более комфортным и приятным для рожениц. Об уникальном в России проекте рассказала замгубернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова во время прямого эфира на областном ТВ.

Что такое салютогенный дизайн?

Салютогенный дизайн — это особый подход к организации пространства, который направлен на создание комфортной и приятной атмосферы. В случае с родильными залами цель такого дизайна — помочь роженицам чувствовать себя максимально комфортно во время родов.

Как будет выглядеть новый дизайн родильных залов

Компания разработала девять вариантов дизайна для родильных залов. Среди них — темы «лес», «античный дворец», «горы», «море» и другие. Роженицы смогут выбрать зал с дизайном, который им больше всего понравится.

Продолжение после рекламы

«Мы интуитивно должны себя чувствовать комфортно. Когда женщина принимает решение, рожать или нет, она рассматривает многие факторы. Если у нее есть опыт, то она может на подсознательном уровне понимать, хочет ли она рожать, исходя из фактора „красиво — некрасиво“», — отметила Татьяна Савинова.

Помимо красивого дизайна, родильные залы будут оснащены всем необходимым для комфортного пребывания рожениц и их партнеров. «Сейчас в каждой родовой будет туалет, ванная, шведская стенка, фитболы, мячи. Хочу сказать большое спасибо „Сима-ленду“. Первый проект в Первоуральске они полностью финансируют. Закупаются все материалы», — отметила чиновница.

Савинова подчеркнула, что проект направлен не только на создание красивой атмосферы, но и на поддержку партнерских родов. «Мы очень приветствуем партнерские роды. Есть многие исследования, которые подтверждают их положительное влияние на процесс рождения ребенка», — сказала она.

Будущие мамы больше не будут испытывать дискомфорт в палатах и смогут любоваться красивыми видами Фото: Пресс-служба «Сима-ленда»

В каких городах будут реализованы нововведения

Новшества ждут ряд роддомов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. На первом этапе проект будет реализован в восьми перинатальных центрах региона.

Министр выразила надежду, что благодаря нововведениям процент рожениц в этих роддомах увеличится с 70 до 90 процентов. «Там будет безопасно, комфортно и красиво», — сказала Савинова. По словам министра, проект начнут реализовывать под Новый год или сразу после него. Рожать в современных дизайнерских палатах можно будет бесплатно.

Сравнение с существующими услугами

На данный момент подобные услуги доступны лишь в некоторых больницах Екатеринбурга и частных клиниках. В частных клиниках цена за ведение беременности, отдельную комфортную палату, анализы, исследования и родовспоможение может достигать миллиона рублей. В эту сумму входит создание особой атмосферы: опущенные шторы, полумрак, электрические свечи, аромалампа, музыкальное сопровождение, а иногда даже бассейн в палате.

Однако новый проект отличается тем, что все новшества будут доступны роженицам бесплатно. Это сделает комфортный процесс родов более доступным для широкого круга женщин.

Будущим матерям будут обеспечены максимально комфортные условия Фото: Пресс-служба «Сима-ленда»

Значение проекта для демографической ситуации

Савинова отметила, что создание комфортной атмосферы в роддомах может повлиять на решение женщин о рождении последующих детей. Негативный опыт родов, связанный с дискомфортом и непривлекательным оформлением помещений, может отодвигать желание иметь больше детей. Салютогенный дизайн и комфортные условия призваны изменить эту ситуацию.

Продолжение после рекламы

«Когда женщина принимает решение, рожать второго или нет, то взвешивает причины: что с работой, мужем и жильем. Но зачастую у нее есть негативный опыт от самого процесса родов — например, было больно, некомфортно, некрасиво. И это может отодвигать желание пойти за вторым, третьим, четвертым ребенком», — объяснила министр. Таким образом, проект по оформлению родильных залов в салютогенном дизайне может стать важным шагом на пути к улучшению демографической ситуации в Свердловской области.