Премьер-министр России Мишустин вручил награду ректору УрГУПС

«Орден Дружбы присужден ректору Уральского госуниверситета путей сообщения Александру Галкину», — говорится в сообщении. Эта государственная награда присуждается за заслуги в укреплении дружбы и развитии сотрудничества между народами, большой личный вклад в дело мира и дружественных отношений между государствами.