Премьер-министр России Мишустин вручил награду ректору УрГУПС
Награждение прошло 20 ноября в Москве
Фото: официальный telegram-канал Правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственную награду ректору Уральского государственного университета путей сообщения Александру Галкину. Об этом сообщает telegram-канал Правительства РФ.
«Орден Дружбы присужден ректору Уральского госуниверситета путей сообщения Александру Галкину», — говорится в сообщении. Эта государственная награда присуждается за заслуги в укреплении дружбы и развитии сотрудничества между народами, большой личный вклад в дело мира и дружественных отношений между государствами.
Вручение наград работникам дорожного хозяйства, гражданской авиации, железнодорожного транспорта и строительства состоялось на форуме «Транспорт России». Мероприятие прошло в московском Гостином Дворе.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!