Общество

Премьер-министр России Мишустин вручил награду ректору УрГУПС

20 ноября 2025 в 19:51
Награждение прошло 20 ноября в Москве

Фото: официальный telegram-канал Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственную награду ректору Уральского государственного университета путей сообщения Александру Галкину. Об этом сообщает telegram-канал Правительства РФ.

«Орден Дружбы присужден ректору Уральского госуниверситета путей сообщения Александру Галкину», — говорится в сообщении. Эта государственная награда присуждается за заслуги в укреплении дружбы и развитии сотрудничества между народами, большой личный вклад в дело мира и дружественных отношений между государствами.

Вручение наград работникам дорожного хозяйства, гражданской авиации, железнодорожного транспорта и строительства состоялось на форуме «Транспорт России». Мероприятие прошло в московском Гостином Дворе.

