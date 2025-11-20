Специальная комиссия решит, где екатеринбуржцам можно покупать алкоголь

Продажу алкоголя ограничат в определенных зонах Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Екатеринбурга создаст специальную комиссию для точного определения границ территорий, где будет запрещена розничная продажа алкоголя. Инициатива направлена на решение проблем предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями при получении лицензий из-за неясности в определении прилегающих к социальным объектам зон. Об этом сообщается по итогу коллегии администрации.

Комиссия займется определением границ прилегающих территорий к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, где федеральным законодательством уже установлен запрет на розничную продажу алкоголя.

«В настоящее время от представителей бизнеса и общественных организаций поступают обращения с просьбами пояснить допустимые границы прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

В состав комиссии войдут руководители отраслевых органов городской администрации, представители бизнеса и общественных организаций. Они будут рассматривать заключения органов государственной власти и принимать решения об одобрении или отказе в установлении границ «сухих» зон.