Специальная комиссия решит, где екатеринбуржцам можно покупать алкоголь
Продажу алкоголя ограничат в определенных зонах
Фото: Илья Московец © URA.RU
Администрация Екатеринбурга создаст специальную комиссию для точного определения границ территорий, где будет запрещена розничная продажа алкоголя. Инициатива направлена на решение проблем предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями при получении лицензий из-за неясности в определении прилегающих к социальным объектам зон. Об этом сообщается по итогу коллегии администрации.
Комиссия займется определением границ прилегающих территорий к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, где федеральным законодательством уже установлен запрет на розничную продажу алкоголя.
«В настоящее время от представителей бизнеса и общественных организаций поступают обращения с просьбами пояснить допустимые границы прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.
В состав комиссии войдут руководители отраслевых органов городской администрации, представители бизнеса и общественных организаций. Они будут рассматривать заключения органов государственной власти и принимать решения об одобрении или отказе в установлении границ «сухих» зон.
Создание комиссии позволит решить проблему предпринимателей, которые сталкиваются с трудностями при получении или продлении лицензий на продажу алкоголя из-за неясности в определении границ прилегающих территорий к социальным объектам. В Екатеринбурге уже действуют ограничения на ночную продажу алкоголя с 23:00 до 08:00.
