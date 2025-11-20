Главные заявления свердловского замгубернатора Савиновой в прямом эфире

Татьярна Савинова рассказала, какие изменения ждут свердловскую медицину Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время прямого эфира на Свердловском областном телевидении замгубернатора — министр регионального здравоохранения Татьяна Савинова ответила на вопросы земляков. Большая часть их касалась ситуации в родильных домах, но были подняты и другие острые темы — очереди в больницах, нехватка узких специалистов и закрытие роддома на Дагестанской улице в Екатеринбурге. О чем спрашивали главу минздрава свердловчане и какие получили ответы, — в материале URA.RU.

Закрытие роддома на Дагестанской

В прямом эфире обсудили ситуацию в роддоме Екатеринбурга на улице Дагестанской, который готовят к закрытию и ситуация в котором взволновала как сам персонал, так и горожан. Савинова объяснила, что здание, которому уже 49 лет, технологически не подходит для принятия родов.

«В роддоме на Химмаше замечательный коллектив, это один из старейших роддомов с сильными традициями, но сегодня требования к роддомам ужесточаются. Главным является безопасность, и с этой точки зрения роддом не отвечает качеству и безопасности. Мы не можем рисковать ни одной женщиной, ни одним ребенком. А сегодня это риск», — объяснила Савинова.

После закрытия роддома пациенток перенаправят на Комвузовскую, там уже готовы их принять — проблем с дефицитом мест нет, подчеркнула министр. А медиков с Дагестанской трудоустроят в другие больницы: «Все заинтересованы в таком чудесном коллективе», — подчеркнула министр.

Здание же на Дагестанской уже в конце декабря передадут областному онкологическому диспансеру. В этом есть большая потребность: в области за последние 25 лет в два раза выросла онкозаболеваемость. Но и выявлять онкологию тоже стали в два раза больше, поэтому свердловские хирурги остро нуждаются в новой клинике.

Закрытие роддомов и появление ургентных залов

Два человека из Ревды и Североуральска спросили Савинову про ситуацию с роддомами. В этих городах как таковые они закрыты, вместо них функционируют ургентные залы, предназначенные для оказания экстренной и неотложной помощи беременным, роженицам и новорожденным. Большинство же женщин везут рожать по маршрутизации: из Ревды в Первоуральск, из Североуральска и Карпинска — в Краснотурьинск.

Рожениц будут отправлять по маршрутизации в надежные руки соседних специалистов Фото: Илья Московец © URA.RU

«Маршрутизация выстроена в ваших интересах, чтобы с вашим здоровьем все было в порядке, потому что если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, помощь целого спектра специалистов будет оказана. В перинатальные центры и роддома женщины госпитализируются заранее, в 99% случаев скорая помощь понимает, что может довезти пациентку до роддома, не происходит родов в дороге», — объяснила замгубернатора.

По ее словам, в будущем ургентных залов в регионе станет 28, все они расположатся с населенных пунктах с низкой рождаемостью. В них будет все необходимое, чтобы малыш безопасно появился на свет: аппараты ИВЛ, кресло для приема родов. А если что-то пойдет не так, роженицу поднимут в операционную.

Проблемы с записью к врачам в больнице Академического

Савинова раскритиковала новую больницу в Академическом. Она рассказала, что провела эксперимент и сама обратилась в поликлинику с условной болью в животе. Ей назначили прием на 2 декабря, то есть через две недели. «Я просто залезла в тапки пациента, и вот что я должна делать, если раньше чем на 2 декабря нет записи?» — поразилась министр.

Заведующая ей объяснила проблему отсутствием кадров, но оказалось, что штат укомплектован. Министр была очень критична и заявила, что двухнедельное ожидание в поликлинике Академического — позор.

«Я глубоко убеждена, что дело в руководстве конкретного врачебного учреждения, где нет организации. Если не выстроены процессы, то мы хоть золотом покроем стены, удовлетворенности не будет. Если по каким-то причинам не может быть осуществлена запись, то должны быть предложены другие варианты. Что касается узких специалистов, то срок ожидания две недели — это норма», — сказала министр.

Очереди к врачам и новый чат-бот

Министр отметила, что надо бороться с очередями к врачам Фото: Илья Московец © URA.RU

В поликлинике Академического у министра возник вопрос и к ожиданию приема возле кабинетов. По ее словам, у всех пациентов с талонами было опоздание на час. Савинова спросила у одного из врачей, в чем проблема. Он сказал, что первый час работы ушел на то, чтобы первые два пациента прошли комиссию. «Тоже организационный вопрос, чтобы комиссионных пациентов не ставили рядом с плановыми», — отметила министр.

Она анонсировала, что Минздрав создал чат-бот по оценке дозвона до регистратуры в 8, 9 и 10 утра во все небольшие больницы Свердловской области. «Мы главным врачам выкладываем это в текущем режиме. Если боту ответили до одной минуты, то горит зеленый цвет. От двух до пяти минут — розовый. Задача сделать дозвон доступным», — заявила она.

Роддома превратятся в «античные дворцы и лесные поляны»

Савинова анонсировала реформу, которая уже под Новый год начнется в нескольких роддомах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. Там введут так называемый салютогенный дизайн, оформив родильные залы в определенном стиле: античный дворец, море, лес. Несколько вариантов эскизов уже подготовила компания «Сима-ленд». Особую атмосферу будет навевать не только визуальное оформление, но и запахи и звуки.

Также родовые палаты оборудуют санузлами, ваннами, шведскими стенками, фитболами, гамаками и прочими элементами, которые могут облегчить женщинам процесс родов. По мнению замгубернатора, такой подход сделает роды для свердловчанок более желанными и привлекательными, что в будущем поспособствует повышению рождаемости.

«Если сейчас в роддомах рожает порядка 70 процентов, то мы хотим, чтобы рожали 90 процентов. Там будет безопасно, комфортно и красиво», — выразила надежду министр. Рожать в античном дворце и на берегу моря» женщины смогут бесплатно.