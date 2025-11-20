В Свердловской области отопительный сезон начался не для всех

В одном случае проблему с теплом создал концессионер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре муниципалитета в Свердловской области провалили подготовку к отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Денис Паслер.

«Мы вошли в отопительный сезон на качественно новом уровне, паспорта готовности получили 83 из 87 муниципалитетов, в то время как годом ранее — лишь 54 муниципальных образования. Сейчас проблемными остаются только Алапаевский район, Дегтярск, Кленовское сельское поселение и Верхняя Тура», — сообщил глава региона.