В Свердловской области отопительный сезон начался не для всех
В одном случае проблему с теплом создал концессионер
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Четыре муниципалитета в Свердловской области провалили подготовку к отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Денис Паслер.
«Мы вошли в отопительный сезон на качественно новом уровне, паспорта готовности получили 83 из 87 муниципалитетов, в то время как годом ранее — лишь 54 муниципальных образования. Сейчас проблемными остаются только Алапаевский район, Дегтярск, Кленовское сельское поселение и Верхняя Тура», — сообщил глава региона.
В Верхней Туре инженерные сети обновили на 70%, но паспорт власти так и не получили. Причиной сложившейся ситуации стало недобросовестное выполнение обязательств концессионером, с которым планируется расторгнуть договор.
