В Екатеринбурге после простоя открыли популярные бани
В Екатеринбурге спустя 10 дней открыли бани «Космос»
20 ноября 2025 в 20:44
Бани закрыли на техобслуживание 9 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге с задержкой возобновил работу мужской банный комплекс «Космос». Об этом рассказали представители бань в соцсетях.
«Открываем двери после перерыва — работаем с 17:00 до 00:00. Приходите на лучший пар и тем самым отдыхом, которого так не хватало», — говорится в посте.
Бани закрыли по техническим причинам еще 9 ноября, обещая, что они возобновят работу через неделю. Однако место отдыха запустили лишь спустя 10 дней — 19 ноября.
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал