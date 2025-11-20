В Екатеринбурге после простоя открыли популярные бани

Бани закрыли на техобслуживание 9 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге с задержкой возобновил работу мужской банный комплекс «Космос». Об этом рассказали представители бань в соцсетях.

«Открываем двери после перерыва — работаем с 17:00 до 00:00. Приходите на лучший пар и тем самым отдыхом, которого так не хватало», — говорится в посте.