Памятник архитектуры, купеческий город и старая крепость: чем привлекает Камышлов

Многие при слове «купцы» в первую очередь представляют Ирбит, поскольку именно там были самые крупные ярмарки. Однако не стоит забывать про Камышлов, который в прошлом был важным стратегическим пунктом региона, а после строительства железной дороги обрел вторую жизнь. Чем старый город сможет впечатлить туриста — в материале URA.RU.

История появления Камышлова

Процесс расселения русских крестьян на Среднем Урале осуществлялся в направлении с севера на юг. Это было связано с тем, что на южных территориях переселенцы сталкивались с более активным сопротивлением со стороны кочевников.

Переселение начиналось с севера, от Верхотурья, и шло вдоль восточного склона Уральских гор. Русские поселенцы обосновывались в долинах рек, протекающих с запада на восток. Сначала создавались слободы с деревянными крепостями — острогами, а затем вокруг них возникали крестьянские поселения и деревни. Одной из таких как раз и стал Камышлов. В 1781 году населенный пункт получил городской статус и современное название, которое происходит от реки Камышловка.

Развитие Камышлова во многом обусловлено его расположением на Сибирском тракте: город быстро превратился в значимый торговый центр. В 18-19 веках здесь активно торговали зерном, а местные купцы устанавливали торговые связи с городами Урала и Сибири.

Новый этап в развитии города начался в 1885 году с прокладкой железной дороги Екатеринбург — Тюмень. В тот же период в городе начали появляться промышленные предприятия — кожевенные, мукомольные и винокуренные.

Особенности постройки

Камышлов укрепил свои позиции как купеческий центр в прошлых столетиях: разбогатевшие на хлебной торговле купцы возводили в центральной части города каменные магазины, лавки и жилые дома. Эта застройка, сохранившаяся практически в неизменном виде до сегодняшнего дня, придает Камышлову неповторимый облик провинциального российского города. Если во многих населенных пунктах старые дома остались только в центре, то Камышлов пропитан ими весь.

Покровский собор

Покровский собор — это знаковый религиозный и архитектурный объект Камышлова. Здание, выполненное в русско‑византийском стиле, выделяется среди других сооружений: его золотые купола заметны с большого расстояния. История собора началась в 1821 году — тогда заложили первый камень в основание храма в честь победы над Наполеоном. Окончательно облик здания сформировался к 1856 году.

В советский период судьба собора была непростой. В 1932 году его закрыли, а годом позже с колокольни был сброшен главный колокол. Возвращение храма верующим произошло в 1991 году, а в 1998 году здесь был учрежден Свято-Покровский женский монастырь. Примечательно, что Покровский собор часто можно увидеть на этикетках минеральной воды «Обуховская», источник которой находится недалеко от Камышлова.

Иконописная мастерская

Здание было возведено в 1910 году. Его автором стал местный архитектор-самоучка Александр Фалалеев — представитель династии строителей. Изначально строение предназначалось для проживания самого архитектора, который лично уложил первый ряд кирпичей. Среди других работ бригады Фалалеева — бывший городской детский приют.

Позднее архитектор разместил в здании иконописную мастерскую. В проекте заметны элементы готического стиля, редко встречающегося на Урале. Несмотря на то что мастерская уже не работает, исторический облик здания остался практически неизменным.

Краеведческий музей

Краеведческий музей в Камышлове имеет непростую историю: его открытие происходило дважды. Впервые музей распахнул свои двери 1 мая 1920 года благодаря усилиям Александра Андреевича Наумова — первого директора учреждения и члена Уральского общества любителей естествознания. Однако в 1950 году музей прекратил свою работу. Возрождение произошло в 1974 году по инициативе местных жителей. В восьмидесятые годы учреждение получило звание народного, а в 1990 году приобрело статус муниципального. В настоящее время Камышловский краеведческий музей располагает коллекцией, насчитывающей около 10 000 уникальных экспонатов, и выступает в роли культурного центра города, объединяя энтузиастов, исследователей и краеведов.

Храм Михаила Черниговского

Очень необычна история Князь-Михайловской церкви. До революции она функционировала при детском приюте, а в настоящее время в здании располагается педагогический колледж. При этом архитектурные элементы храма — купола и колокольня — сохранились до наших дней.

Существует легенда, связанная с возникновением здания. Согласно ей, в 1894 году екатеринбургский купец Рожнов построил приют и церковь. У богатого и страстного купца при невыясненных обстоятельствах погибла любовница. В порыве гнева Рожнов обвинил в преступлении свою жену, в результате чего она была осуждена и отправлена в ссылку в Сибирь.

Однако спустя некоторое время купец переосмыслил свои действия, добился встречи с женой (в тот момент она находилась в Камышлове по пути в Сибирь) и стал умолять о прощении. Жена заявила, что готова простить мужа при одном условии: на пустыре, куда выходили окна ее темницы, необходимо возвести приют и церковь для сирот.

Как добраться до города

Наиболее удобный способ доехать до Камышлова — электричка. Прямиком из Екатеринбурга следует состав до города. Единственный минус — неудобное расписание.

Также до Камышлова можно добраться на авто. Для того надо выехать на Тюменский тракт из Екатеринбурга и проехать около 150 километров. Время в пути займет чуть более двух часов.