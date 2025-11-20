В новый созыв свердловского заксо метят экс-ректоры, отставные чиновники и мэр

В заксо могут перейти бывшие ректоры, чиновники и один мэр Фото: Размик Закарян © URA.RU

В новый созыв свердловского заксо метят экс-ректоры, отставные чиновники, мэр и депутаты гордумы. идет формирование списка кандидатов в новый созыв регионального заксобрания. Некоторые действующие парламентарии уже получили одобрение от губернатора Дениса Паслера на выдвижение на новый срок, кто-то вводные по своей дальнейшей судьбе еще ждет. Звучат и фамилии «новичков», которые могут появиться в парламенте. Например, экс-ректоров Виктора Кокшарова и Ольги Ковтун, некоторых депутатов гордумы Екатеринбурга, мэра и даже бывшего замгубернатора-главы аппарата губернатора и правительства Ивана Детчени. URA.RU рассказывает про всех.

Так, переход в заксобрание прочат сразу нескольким ректорам — как действующим, так и отставным. Например, экс-главе УрФУ Виктору Кокшарову, экс-главе УГМУ Ольге Ковтун и руководителю УрГЭУ Якову Силину. Всем им больше 60 лет, и в заксобрании их ждут на «заслуженной пенсии». Также как и главу минкульта Светлану Учайкину, которая достигла предельного возраста для госслужбы. На этой неделе она написала заявление об отставке и готовится покинуть пост.

Ректоры, в числе которых Виктор Кокшаров, собираются в заксо Фото: Илья Московец © URA.RU

Переход в заксо — один из возможных вариантов продолжения карьеры. Но есть скептики, которые сомневаются, что министр станет депутатом. Недавно Учайкину переутвердили в должности председателя Свердловского отделения союза театральных деятелей России — одной из крупнейших региональных организаций СТД в стране. «Ей этого достаточно», — уверен источник в правительстве. По словам еще одного собеседника, всерьез рассматривает вопрос о выдвижении в заксобрании Детченя, сподвижник экс-губернатора Евгения Куйвашева. «Он пока не вышел на новую работу, рассматривает разные варианты, в том числе и такой», — говорит источник в его окружении.

Продолжение после рекламы

Кандидатом в депутаты называют мэра Березовского Евгения Писцова, который воюет с думой. На выборах главы депутаты поддержали его лишь потому, что в губернаторской резиденции пообещали его последующую отставку. Конкурс необходимо было завершать, потому что до этого он срывался несколько раз. Обсуждался вариант, при котором Писцов может перейти либо в правительство на должность замминистра, либо в заксобрание.

В заксо также планируют идти депутаты гордумы, в числе которых Ивачева и Жуков Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди претендентов на пост парламентариев — несколько депутатов городской думы. В частности, Тимофей Жуков («Единая Россия»). Он является ветераном спецоперации, а для бойцов при формировании нового созыва выделена отдельная квота. И Виктория Ивачева (КПРФ) — супруга лидера свердловского отделения партии Александр Ивачева.

При обсуждениях звучат фамилии молодого и перспективного чиновника Артема Николаева, возглавляющего департамент молодежной политики администрации Екатеринбурга (также является ветераном СВО), и сына свердловского бизнес-омбудсмена Арсения Артюх, возглавляющего юридическую фирму и проявляющего политические амбиции.