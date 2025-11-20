В шаге от камбэка: ХК «Трактор» проиграл ХК «Амур»

Болельщики продолжают верить в команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ХК «Трактор» 20 ноября при домашних трибунах проиграл ХК «Амур». Матч закончился со счетом 6:4 в пользу хабаровчан, передает корреспондент URA.RU.

В первом периоде зрители увидели самую настоящую «перестрелку» между командами. За игровой отрезок было заброшено семь шайб (пять от «Амура» и две от «Трактора»). По большому счету, именно этот отрезок повлиял на весь ход матча.

Счет, неожиданно для многих, открыли «черно-белые». Но вмешались судьи: шайбу Артемия Коромыслова отменили, так как Артемий Низамеев помешал вратарю «Амура» Максиму Дорожко справиться с броском. Попытки оспорить это решение закончились для «Трактора» назначением командного штрафа за задержку времени. «Амур» хладнокровно воспользовался моментом: после короткой перепасовки отличился Артем Шварев. На этом хабаровчане не успокоились. Они продолжили атаковать и через непродолжительный отрезок увеличили преимущество. Александр Гальченюк забил Крису Дригеру в ближний угол.

Две пропущенные шайбы не смутили «черно-белых». Почти сразу они ответили результативной атакой, которую завершил Андрей Прибыльский. Команда имела несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет. Но вместо этого пропустила третью от Кирилла Питькова.

Реакция на пропущенный гол порадовала: «Трактор» буквально запер «Амур» в попытке нагнать соперника. Так что шайба Егора Коршкова с пятака стала логичным завершением.

Казалось, что «Трактор» вот-вот догонит соперника, но систематические ошибки в обороне привели к четвертому голу хабаровчан. Дригер не справился с легким броском Кирилла Уракова и был заменен на Савелия Шерстнева. Это был второй выход на поле молодого вратаря «Трактора» в сезоне. Оставить свои ворота в неприкосновенности он не смог: Питьков пробил его первым же броском, сделав счет 5:2. Стоит отметить, что после такого начала Шерстнев смог собраться и больше не дал шайбе оказаться в воротах.

Во втором периоде челябинцы делали все возможное, чтобы вернуться в игру. Но вновь реализация моментов дала о себе знать: все броски были либо во вратаря, либо рядом со штангой. И все же старания удалось конвертировать в гол: в большинстве забил Андрей Светлаков. После у «черно-белых» было еще несколько возможностей максимально приблизиться по счету к «Амуру», которыми команда не воспользовалась.

В третьем периоде «Трактор» продолжил погоню. Гол Джошуа Ливо в начале заключительной двадцатиминутки максимально приблизил челябинцев к тому, чтобы сравнять счет. Челябинск же продолжил штурм ворот Максима Дорожко. Но оборона хабаровчан выдержала натиск. А Гальченюк поставил точку в матче, забив в пустые ворота шестую шайбу «Амура».